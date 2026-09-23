Irán y EE.UU. retoman contactos en Nueva York mediante mediación qatarí para negociar la paz

El Gobierno de Irán confirmó este miércoles que la reunión celebrada el martes en Nueva York entre el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, y Steve Witkoff, enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se desarrolló "con mediación qatarí", en el marco de los esfuerzos por reactivar las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz.

"La interacción con la parte estadounidense tuvo lugar a través de un mediador qatarí", señaló el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien explicó que el contacto tuvo como objetivo comunicar a Washington "las condiciones de Irán" para poner fin al conflicto.

Según detalló el portavoz, entre las exigencias de Teherán figuran "el fin de la guerra en todas las esferas", "la suspensión de las acciones agresivas por parte de Estados Unidos, entre ellos el bloqueo naval y la guerra económica", así como "la descongelación de bienes iraníes", según consignó la cadena de televisión pública iraní IRIB.

Por su parte, Witkoff indicó que las conversaciones fueron "largas" y se desarrollaron "a través de mediadores", quienes transmitieron los mensajes entre ambas partes, sin que se produjeran contactos directos.

El enviado de Trump afirmó que los mediadores "completaron con éxito una ronda de discusiones" y manifestó su expectativa de que "sean constructivas y prometedoras". "Los mediadores continuarán con su trabajo", concluyó en un mensaje publicado en redes sociales.

ENCUENTRO CON LA DELEGACIÓN

El propio presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el martes que había mantenido un encuentro con la delegación iraní presente en Nueva York con motivo de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas. En esa oportunidad, destacó que la reunión había ido "muy bien", aunque no entregó mayores detalles sobre su desarrollo ni precisó con quién se había reunido.

Horas antes, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Trump había afirmado que un acuerdo con las autoridades iraníes para poner fin al conflicto en Medio Oriente tendrá lugar "justo después de las elecciones" de mitad de mandato, previstas para el 3 de noviembre en Estados Unidos.

El mandatario también sostuvo que "no tendría sentido no lograrlo", en referencia a la posibilidad de alcanzar un entendimiento con Teherán.

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