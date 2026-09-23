Denuncian que impidieron nuevamente el regreso de María Corina Machado a Venezuela desde Panamá

La líder opositora María Corina Machado intentó regresar de forma infructuosa a Venezuela durante la jornada del 21 de septiembre desde Panamá, según denunció este miércoles su asesor de relaciones internacionales, Pedro Urruchurtu.

De acuerdo con la denuncia, fueron tres los intentos de retorno, por vía marítima y aérea, los que no lograron concretarse. Con estos nuevos episodios, el equipo de Machado asegura que ya suman siete los intentos de la opositora por regresar al país durante las últimas semanas.

"Atención: Impiden a María Corina regresar a Venezuela. En las últimas horas han sido tres los intentos, por vía marítima y aérea, desde Panamá, sin éxito", ha informado a través de un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha afirmado que de esta forma suman siete intentos de volver al país en las últimas semanas.

"No la dejan regresar a su propio país", ha señalado Urruchurtu, sin que las autoridades de Panamá se hayan pronunciado por ahora sobre los intentos de Machado de regresar a Venezuela.

La situación se produce coincidiendo con la presencia de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Estados Unidos para participar en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas. Durante su estadía en Nueva York, Rodríguez se reunió con el presidente estadounidense, Donald Trump, en un encuentro que ambos gobiernos han presentado como un acercamiento entre Caracas y Washington.

La reunión se concretó el martes en el marco de la Semana de Alto Nivel de la ONU y contó también con la participación de autoridades estadounidenses, entre ellas el secretario de Estado, Marco Rubio.

MACHADO BUSCA REGRESAR A VENEZUELA

Machado, fundadora del partido opositor Vente Venezuela, salió del país en diciembre de 2025 para acudir a Oslo a recibir el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, no llegó a tiempo y el galardón fue recogido por su hija, Ana Corina Sosa.

Desde entonces, la opositora ha manifestado en distintas oportunidades su intención de regresar a territorio venezolano. Su equipo confirmó ahora que los nuevos intentos se produjeron desde Panamá y que no logró concretar ninguno de ellos.

Tras los devastadores terremotos registrados en junio, Machado también planteó la posibilidad de regresar al país. Sin embargo, a comienzos de julio un portavoz del Departamento de Estado estadounidense señaló en declaraciones a Europa Press que Washington no consideraba oportuno su retorno en ese momento, argumentando que la prioridad de la Administración Trump era avanzar en sus "esfuerzos de respuesta" a los sismos.

En esa oportunidad, el portavoz sostuvo que incorporar cuestiones políticas sensibles, como el regreso de Machado, "resultaría contraproducente" para dichos esfuerzos.

El escenario se produce ahora en medio del acercamiento entre la Administración Trump y el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, relación que se ha traducido en distintos acuerdos y contactos bilaterales, incluido uno relacionado con hidrocarburos. La reunión entre Trump y Rodríguez en Nueva York constituyó el primer encuentro presencial entre ambos.

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