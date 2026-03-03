Zelenski ofrece defensa antidrón a países del Golfo si logran que Putin acepte un alto el fuego

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, señaló este martes que Ucrania podría ayudar a los países del Golfo Pérsico con su experiencia para derribar drones iraníes si los líderes de la región convencen a su par ruso, Vladimir Putin, de pactar un alto el fuego en Ucrania. "Quienes defienden nuestros cielos podrán ir a enseñar cómo defenderse de los iraníes", explicó.

Zelenski informó de que ha conversado en las últimas horas con las autoridades emiratíes y que tiene previsto hacerlo con el resto de los representantes de Oriente Próximo. "La principal pregunta de todos es cómo proteger los cielos", señaló el presidente ucraniano, en una rueda de prensa este martes.

Así, subrayó que Ucrania como ningún otro país sabe lo que es defenderse de ataques aéreos a gran escala y de repeler drones de fabricación iraní.

Todo al mismo tiempo que afronta capacidades mermadas debido a la intensidad de los bombardeos rusos por lo que, en caso de cooperación, Kiev contribuiría con entrenamiento y formación.

El mandatario ucraniano insistió en que esta ayuda podría concretarse "si los líderes de Oriente Próximo logran llegar a un acuerdo con Putin sobre un 'cese al fuego'". Entonces, indicó, "estos chicos que hoy protegen nuestro cielo podrán ir y proteger o enseñar cómo proteger al mundo de los ataques iraníes".

"Pero si nos están lanzando misiles, con todo respeto, nosotros estamos aquí y vamos a defender nuestro Estado", declaró, condicionando la asistencia a tener una tregua en la guerra.

Esta "cooperación estratégica", dijo Zelenski, al estilo de la que mantiene ya Ucrania con varios países europeos, pasa también por el intercambio de capacidades militares. "Si nos dan misiles PAK-3, les daremos interceptores", expuso.

En las últimas horas, Zelenski reconoció que existe cierta preocupación acerca de la posibilidad de que vean mermadas sus capacidades si la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán se prolonga demasiado en el tiempo.

En una entrevista para el diario italiano 'Corriere della Sera', el presidente ucraniano señaló que el envío de armas que ahora reciben de sus socios podría verse reducido a medida que necesitan estas capacidades para combatir.

PURANOTICIA