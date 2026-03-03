EE.UU. confirma incendio en su consulado en Dubai tras el ataque de un dron

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó este martes que se produjo un incendio en el Consulado estadounidense de la ciudad emiratí de Dubai tras impactar un dron cerca del edificio en medio de la oleada de ataques iraníes contra bases e instalaciones diplomáticas en países del golfo Pérsico.

"Un dron lamentablemente alcanzó un parking adyacente al edificio del consulado, lo que provocó un incendio en el lugar", detalló en declaraciones a la prensa en las que ha reiterado que las embajadas e instalaciones diplomáticas estadounidenses están "bajo ataque directo de un régimen terrorista".

La oficina de medios de las autoridades de Dubai confirmaron en un mensaje difundido en redes sociales que el incendio fue "completamente extinguido" después de que movilizaran equipos de emergencia en un incidente que se ha saldado sin heridos.

Esto se produce después de que el Gobierno de Arabia Saudí confirmara que durante la madrugada de este martes la Embajada estadounidense en Riad sufrió un incendio tras ser alcanzada por dos drones, dejando daños materiales "menores".

PURANOTICIA