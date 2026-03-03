España responde a Trump: “Si quiere suspender el comercio, debe respetar a las empresas y los acuerdos con la UE”

El Gobierno de España respondió a las amenazas lanzadas este martes por el presidente de Estados Unidos Donald Trump y aseguró que si quiere suspender el comercio debe respetar a las empresas privadas y los acuerdos sellados con el conjunto de la Unión Europea.

Fuentes de Moncloa replican a Trump que España cuenta con los recursos necesarios para "contener posibles impactos" y también para ayudar a los sectores que se puedan ver afectados y diversificar las cadenas de suministro".

"Si la administración norteamericana quiere revisarla deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU", señalan.

Horas antes de la respuesta española, Trump calificó de "poco amistosa" la postura del país europep de no permitir usar las bases en suelo nacional para lanzar la ofensiva contra Irán.

