Zelenski anuncia que retoma los ataques a refinerías en Rusia y denuncia presiones de Estados Unidos

El mandatario dio por terminada la tregua energética tras acusar a Moscú de mantener sus bombardeos y a EE. UU. de bloquear información de inteligencia y servicios de Starlink para frenar sus ofensivas.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció este jueves que sus fuerzas retomarán los ataques contra las refinerías en Rusia, luego de que Moscú continuara bombardeando este tipo de infraestructura en territorio ucraniano, pese a la "tregua energética" anunciada por Donald Trump.
"Se acabó", ha dicho Zelenski en declaraciones al diario británico 'The Financial Times'. "La prohibición (sobre ataques contra refinerías rusas) ha sido retirada. Hemos tenido suficiente", ha manifestado, según ha recogido la agencia ucraniana Ukrinform.
Asimismo, Zelenski acusó a Estados Unidos de dejar de compartir información de Inteligencia sobre los ataques rusos como una forma de presionar a Kiev para que detenga sus ofensivas contra Rusia. Además, denunció que los retrasos registrados en los servicios por satélite Starlink serían deliberados.
"No fue un problema técnico, sino un asunto de voluntad", ha explicado, tras desvelar que las autoridades de Estados Unidos trasladaron a Ucrania que, si no ponía fin a sus ataques contra refinerías rusas, bloquearían "la información de Inteligencia" sobre los ataques contra el país.
Las declaraciones de Zelenski se produjeron horas después de que el gobernador de la región rusa de Riazán, Pavel Malkov, denunciara un incendio en una refinería de la zona, provocado por un "ataque masivo con drones". Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni se han entregado detalles sobre posibles daños materiales.
Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, sostuvo que Ucrania nunca habría respetado una pausa en este tipo de ofensivas. Durante la jornada, afirmó que "en esencia, no hubo moratoria (a estos ataques) por parte de Ucrania". "Los ataques contra nuestras refinerías e instalaciones de nuestro sector energético continuaron durante los últimos días", ha señalado.
"No hay nada nuevo aquí", ha subrayado respecto a los ataques contra estas instalaciones, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS. Rusia también ha reivindicado en los últimos días ataques contra infraestructura energética ucraniana, mientras aseguraba que mantenía negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo que permitiera establecer una tregua en este ámbito.
PURANOTICIA