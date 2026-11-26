Los reguladores estadounidenses dieron luz verde a SpaceX para lanzar un millón de satélites a la órbita terrestre con el fin de construir centros de datos en el espacio; se trata de la primera aprobación de este tipo.

La empresa, propiedad de Elon Musk, quiere utilizar la luz solar para alimentar satélites que procesarán datos para inteligencia artificial y enviarán los resultados de vuelta a la Tierra.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) declaró el miércoles que el proyecto, conocido como «Starmind», " respaldaría la floreciente economía de la superinteligencia de Estados Unidos ".

Sin embargo, la empresa rival Amazon lo ha criticado calificándolo de "una ambición desmedida más que un plan real" , mientras que los astrónomos estadounidenses afirmaron que la medida "socavaría significativamente" la capacidad del público para estudiar y observar el cielo nocturno.

Existe una creciente oposición a los centros de datos en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, donde los expertos afirman que fueron un factor en las grandes derrotas de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato.

SpaceX sostiene que los "centros de datos orbitales" son la forma más rentable y eficiente en términos de energía para satisfacer la creciente demanda de capacidad de procesamiento de inteligencia artificial (IA) que va más allá de las "capacidades terrestres".

Según la licencia de la FCC, el despliegue de los satélites debe comenzar a más tardar en noviembre de 2033. SpaceX tendrá que haber desplegado el 10% para noviembre de 2035, porcentaje que aumentará al 50% para noviembre de 2038.