El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó este jueves en su mensaje por el Día de Acción de Gracias a los inmigrantes, y a sus rivales políticos, así como contra los funcionarios encargados de publicar las cifras del crecimiento del PIB, a los que acusó de mentir.

"Feliz Día de Acción de Gracias a todos los patriotas estadounidenses que tanto han trabajado para hacer grande a nuestro país", dijo en su mensaje y apuntó hacia los que quieren llevar a Estados Unidos hacia "la extrema izquierda radical" y cambiar el sistema judicial por la sharia, en alusión a la ley islámica.

"Quiero agradecer al 2% de nuestra población somalí que tiene trabajo y está realmente dispuesta a hacerlo, sin recibir asistencia del Gobierno. Estos son maravillosos 'ciudadanos' estadounidenses, y se les debería permitir quedarse en nuestro país y celebrar el Día de Acción de Gracias", agregó.

"Los demás deberían ser expulsados de inmediato", dijo Trump, quien también reaccionó con gruesa ironía hacia aquellos que se "han molestado" por haberse tomado él la molestia "en su apretada agenda" para "arreglar la Casa Blanca".

"No se ha pintado ni cuidado adecuadamente durante años. Sentí firmemente que, después de su construcción en 1792, era hora de arreglar la Casa Blanca (...) Nunca ha lucido mejor y pronto tendrá el Salón de Baile que los presidentes han anhelado durante más de 150 años", aludió a su controvertido y fastuoso deseo de una nueva sala para ceremonias de mayor nivel.

Trump también tuvo parabienes para "asesinos, narcotraficantes y criminales de toda clase, que entraron ilegalmente" a Estados Unidos "desde cárceles, prisiones, instituciones psiquiátricas y lugares desconocidos de otros países, para violar, saquear y matar a ciudadanos estadounidenses en cifras récord".

Según el mandatario "la mayoría ya se han ido" y están viviendo "una vida hermosa e idílica" en otros lugares. "Feliz Día de Acción de Gracias para ellos, aunque vengan de tierras lejanas. Los extrañamos mucho, pero nunca volverán", finalizó.

(Imagen: @WhiteHouse en X)

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