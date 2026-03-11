Guaidó y Machado valoraron el proceso de cambio de mando en Chile: "Es una señal de fortaleza institucional"

El Congreso Nacional de Valparaíso fue escenario este miércoles de un momento cargado de simbolismo político.

Entre las delegaciones extranjeras invitadas al cambio de mando presidencial, destacaron los dirigentes opositores venezolanos Juan Guaidó y María Corina Machado, quienes llegaron para presenciar la transferencia de poder entre Gabriel Boric y José Antonio Kast.

La presencia de ambos líderes no pasó desapercibida. A su arribo al Salón de Honor, se detuvieron ante la prensa para subrayar el valor institucional de la jornada. Coincidieron en que la ceremonia chilena representa un ejemplo de estabilidad democrática, en contraste con la crisis que atraviesa Venezuela.

Guaidó sostuvo que asistir al acto tenía un significado especial: “Como venezolano, me emociona una transmisión de mando democrática. Poder participar de un traspaso de mando democrático en medio de un proceso de transición en Venezuela”.

El “expresidente encargado” agregó que la experiencia chilena suele ser observada como referencia en su país. “Cuando en Venezuela hablamos de transición, siempre vemos a Chile”, señaló, destacando que el proceso chileno es mirado con optimismo por quienes esperan una salida institucional a la crisis política venezolana.

Machado, por su parte, reforzó la idea de que "el relevo presidencial en Chile es una señal de fortaleza institucional y un recordatorio de que la democracia puede sostenerse incluso en escenarios de tensión política".

La ceremonia, que reunió a autoridades nacionales y representantes internacionales, se convirtió así en un espacio donde la política chilena fue observada como espejo y esperanza por parte de la oposición venezolana.

