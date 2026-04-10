Xi Jinping recibió en Pekín a líder opositora de Taiwán: es el primer diálogo directo de alto nivel en casi 10 años

El presidente de China, Xi Jinping, recibió este viernes en Pekín a la líder del Kuomintang, el principal partido opositor de Taiwán, Cheng Li Wun, en lo que se constituye como el primer encuentro de este tipo en la última década y a medida que aumenta la tensión entre el gigante asiático y las autoridades de la isla.

Respondiendo a una invitación extendida por el Partido Comunista de China, la timonel taiwanesa había aterrizado el martes en la metrópolis de Shanghái para dar inicio a un periplo que ella misma catalogó como una "misión de paz". De acuerdo con los reportes difundidos por la agencia de noticias Xinhua, con este viaje se transformó en la primera líder del Kuomintang en encabezar una comitiva hacia la China continental en una década.

Durante la cita, el mandatario chino remarcó que este cara a cara posee "una gran importancia para desarrollar las relaciones bilaterales a ambos lados del estrecho de Taiwán. En esa misma línea, el jefe de Estado aseguró que, "independientemente de cómo evolucionen los acontecimientos a nivel internacional, la tendencia hacia el rejuvenecimiento de la nación china no cambiará".

Profundizando en su postura, Xi Jinping enfatizó que "la idea prevaleciente para que la unidad de los chinos a ambos lados del Estrecho no va a cambiar". Asimismo, el líder asiático expresó que "la gente de ambas partes espera la paz y la tranquilidad, además de una mejora de las relaciones y una mejor calidad de vida". Para concluir su intervención, sentenció: "Esta es una responsabilidad y no podemos dejarla correr y aprovechar para trabajar juntos".

Desde la vereda taiwanesa, los reportes de la cadena CNA detallaron que Cheng Li Wun abogó fuertemente por la "integración económica regional", un factor que considera "crucial para el desarrollo de la isla". En sus propias palabras, la dirigente argumentó: "La cooperación económica entre ambos lados del Estrecho y la participación de Taiwán en la integración económica regional pueden impulsarse mutuamente. Ambas partes deberían explorar la adhesión de Taiwán a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)".

Sumado a lo anterior, la representante opositora planteó la necesidad de "restablecer el mecanismo de consulta entre ambos lados del Estrecho". Al mismo tiempo, hizo hincapié en que las normativas vigentes en ambos territorios estipulan que no existe una relación entre dos países".

Para sustentar su posición, la líder del Kuomintang recordó los acuerdos pasados: "En 1992, las instituciones autorizadas de ambos lados llegaron a un consenso para expresar su adhesión al principio de 'una sola China', buscando puntos en común y respetando las diferencias, lo que se convirtió en el fundamento político del mecanismo de consulta y contacto entre ambos", relató.

Bajo esa premisa, Cheng recalcó que los sucesos históricos "son innegables" y que, tomando esto como cimiento, "debe restablecerse el mecanismo de consulta para fomentar la buena voluntad". Finalmente, la política taiwanesa concluyó: "Otra propuesta es mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y promover el beneficio mutuo entre ambas partes. (...) Ambas partes deben cooperar, en consonancia con estas regulaciones y realidades, para gestionar las diferencias, consultar para resolver la situación de confrontación y contribuir a la seguridad regional".

Cabe recordar que la fractura de los lazos entre Taiwán y China se originó en 1949. En aquel entonces, las tropas del partido nacionalista Kuomintang se replegaron hacia el archipiélago tras sufrir una derrota a manos del Partido Comunista en el marco de la guerra civil. Recién en la década de 1980 se logró una reactivación de las relaciones, aunque limitadas a un carácter informal y netamente empresarial.

El Kuomintang gobernó Taiwán bajo un régimen de partido único durante cinco décadas, hasta que la isla transitó hacia la democracia. Hoy en día, la colectividad mantiene como objetivo prioritario lograr la unificación del territorio bajo la bandera china, motivo por el cual Cheng ha defendido contra viento y marea el denominado Consenso de 1992, que dicta las líneas maestras de la política pro-China de su facción.

(Imagen: Xinhua/Xie Huanchi)

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