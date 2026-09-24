Xi Jinping llega a Estados Unidos y llama a Donald Trump a mantener una relación con China "como socios y no como adversarios"

El presidente de China, Xi Jinping, planteó a su llegada a Estados Unidos que Washington y Pekín deben mantener una relación basada en la cooperación y el diálogo, momentos antes de su encuentro con el presidente Donald Trump.

En una declaración escrita difundida tras aterrizar en la base de la Fuerza Aérea Andrews, Xi subrayó que ambas potencias deberían actuar "como socios y no como adversarios", y sostuvo que los objetivos nacionales de ambos países no necesariamente tienen que ser incompatibles.

El mandatario chino también recordó el acuerdo alcanzado durante la visita de Trump a China en mayo para avanzar hacia una relación más "constructiva y estratégicamente estable". En ese sentido, pidió esfuerzos de ambas partes para consolidar una relación en la que la cooperación tenga un papel central, mientras las diferencias puedan ser gestionadas.

Asimismo, Xi señaló que espera mantener con Trump un "diálogo profundo" sobre las relaciones bilaterales y los principales asuntos internacionales, además de ampliar las áreas de cooperación entre ambos países. También manifestó su intención de reunirse con representantes de distintos sectores de la sociedad estadounidense.

La visita, que se extenderá hasta el viernes, contempla este jueves un encuentro con Trump en la Casa Blanca y una cena de Estado, en la que se espera que intervengan ambos presidentes.

El encuentro entre Xi y Trump —anunciado el 23 de julio por el presidente estadounidense— se produce más de una década después de la última visita del mandatario chino a la Casa Blanca y será el segundo cara a cara entre ambos líderes este año, luego de la reunión que sostuvieron en mayo en Pekín.

Aquella cumbre terminó con el compromiso de ambos gobiernos de avanzar hacia "una relación constructiva de estabilidad estratégica".

Trump afirmó en julio que Xi realizaría una visita a Washington el 24 de septiembre, luego de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, conversaran al margen de una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), realizada en Filipinas, sobre la necesidad de identificar áreas de cooperación para sentar las bases de una "visita muy positiva".

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