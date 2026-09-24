Delcy Rodríguez anuncia ante la ONU una transición democrática en Venezuela y que habrá elecciones en fecha a definir

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció ante la Asamblea General de Naciones Unidas el inicio de una nueva etapa en su país, centrada en la reconstrucción nacional, la transición democrática con elecciones y la búsqueda de acuerdos entre los distintos sectores políticos.

Rodríguez sostuvo que Venezuela debe avanzar hacia una etapa basada en la verdad, la justicia y la capacidad de sus ciudadanos para enfrentar sus diferencias mediante el diálogo, lo que definió como una "nueva era política", marcada por la "capacidad de mirar hacia adelante juntos".

En ese contexto, durante su discurso anunció el inicio de un proceso de transición democrática que, según explicó, busca garantizar el retorno del país a una institucionalidad más libre, próspera y pacífica.

La mandataria definió este proceso como "institucional y verificable" y aseguró que el cambio no se limitará únicamente al ámbito político.

"Es un proceso de cambio político, económico y espiritual y un momento de reformas estructurales para asegurar el regreso de Venezuela, el regreso de nuestra nación y de nuestros pueblos", afirmó.

ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN

La realización de elecciones ocupó otro de los momentos centrales de la intervención de Rodríguez, quien sostuvo que el proceso político debe garantizar la participación de las distintas fuerzas políticas del país y planteó que la democracia no puede reducirse únicamente a la realización de comicios.

"La democracia no es mediada por la existencia de las elecciones. La democracia es mediada por la calidad de la competencia", señaló, antes de afirmar que "en Venezuela habrá elecciones".

Según explicó, las autoridades venezolanas ya iniciaron un proceso de diálogo político con sectores de la oposición, el cual deberá conducir a un escenario en que los distintos actores puedan competir.

Al respecto, Rodríguez afirmó que será el pueblo venezolano el que determine el momento adecuado para realizar esos comicios y agregó que las instituciones también deberán estar preparadas para garantizar un proceso inclusivo y transparente.

RECONSTRUCCIÓN

En la parte final de su discurso, Delcy Rodríguez dirigió un mensaje a la comunidad internacional y a los venezolanos que han abandonado el país, asegurando que Venezuela está preparada para establecer relaciones internacionales basadas en el respeto.

También hizo un llamado especialmente a los jóvenes a volver a creer en el futuro del país. "Es el momento de reconstruir el país al que muchos desean volver. Queremos que sea un país al que quieran volver, y no solo un país al que quieran romper", afirmó.

Rodríguez advirtió que la recuperación no será sencilla, especialmente debido a las pérdidas materiales y humanas provocadas por los terremotos del pasado 24 de junio. Aun así, situó la reconstrucción de la identidad nacional entre las prioridades del proceso.

"Reconstruir nuestra alma nacional será nuestra prioridad", concluyó, llamando a los venezolanos a avanzar unidos y a elegir la esperanza en medio del dolor.

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