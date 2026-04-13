Victoria histórica en Hungría: Péter Magyar pone fin a la era Orbán y promete un “cambio de régimen” con regreso a Europa

Durante una extensa rueda de prensa celebrada este lunes, Péter Magyar, el reciente vencedor de las elecciones legislativas húngaras, se comprometió a iniciar una etapa inédita para su nación. El próximo jefe de Gobierno destacó que las votaciones de este domingo ratificaron la posición del país dentro del continente, expresando que "Quizás lo más importante que decidieron fue que el lugar de Hungría era, es y será en Europa". Este escenario se configuró luego de que los continuos conflictos con las autoridades comunitarias y la deriva autoritaria del saliente primer ministro, Viktor Orbán, transformaran el proceso electoral en un verdadero plebiscito sobre la Unión Europea.

Para ilustrar la magnitud del triunfo, el líder político trazó una similitud directa entre estos comicios y la consulta ciudadana realizada exactamente en la misma fecha de 2003, cuando la población aprobó el ingreso al bloque europeo. En esta ocasión, su colectividad, Tisza, superó por una contundente ventaja de 14 puntos al hasta ahora hegemónico partido Fidesz, cerrando definitivamente el ciclo de 16 años de Orbán en el poder.

Con el objetivo de impulsar una transformación profunda en Budapest, Magyar adelantó que pondrá manos a la obra para concretar un "cambio de régimen". Al respecto, el dirigente enfatizó: "Haremos todo lo posible para garantizar que esta sea realmente una nueva era, ya que los húngaros votaron no solo por un nuevo gobierno, sino por un cambio de régimen completo". Cabe destacar que su agrupación política fue fundada hace apenas dos años y ha vivido un ascenso meteórico, cuyo primer gran hito fue la obtención de siete escaños durante las elecciones europeas de 2024. En esa misma línea, justificó la necesidad de esta reestructuración afirmando que, bajo la administración del Fidesz, el país estuvo dirigido "por un grupo criminal organizado".

En el ámbito diplomático, el futuro primer ministro anticipó que buscará reparar los vínculos con la UE, los cuales resultaron gravemente deteriorados por las constantes fricciones generadas por Orbán. Dentro de sus prioridades inmediatas, subrayó la importancia de continuar las negociaciones para recuperar los fondos europeos que actualmente se encuentran congelados.

"Mantendremos conversaciones, pero no vamos a ir a pelear", aclaró respecto a su postura frente a Bruselas, aunque advirtió que protegerá los intereses de su nación tanto en "Estrasburgo, Bruselas, Moscú y Washington". Según consigna el medio 'Telex', Magyar proyecta que bajo su mandato Hungría asuma un rol constructivo en los debates del continente, argumentando que "los líderes de todos los países esperan que las disputas se discutan y resuelvan de forma conjunta".

Por otro lado, el vencedor de las elecciones hizo hincapié en la urgencia de diseñar estructuras europeas "más ágiles", con el fin de que Europa logre "tener una voz fuerte" frente al complejo contexto geopolítico de la actualidad.

Distanciándose del habitual tono confrontacional que su predecesor mantenía contra la posición de Bruselas por la guerra en Ucrania, aseveró que, "más allá de las mentiras de la propaganda", la Unión Europea constituye un "proyecto de paz". Finalmente, recalcó que la estabilidad vivida en la región durante las últimas décadas se debe, en parte, al papel fundamental que han desempeñado tanto la OTAN como la UE.

PURANOTICIA