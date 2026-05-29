Estados Unidos declara terroristas a las principales bandas criminales de Brasil

Estados Unidos incluyó al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC), las dos mayores organizaciones criminales de Brasil, en su listado de organizaciones terroristas extranjeras.

Esta decisión del Departamento de Estado, que tendrá efecto a partir del 5 de junio de 2026, llega poco después de que el candidato a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, pidiera al presidente Donald Trump que incluyera a ambas organizaciones criminales en la lista de grupos terroristas del país.

Según Washington, tanto el CV como el PCC "cuentan con miles de miembros y han orquestado ataques brutales contra agentes de Policía brasileños, funcionarios públicos y civiles". Todo ello, agregó el Departamento en un comunicado, teniendo en cuenta que "su influencia" y redes ilícitas "se extienden mucho más allá de las fronteras de Brasil".

"La Administración Trump seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y nuestros intereses de seguridad nacional, manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles y desarticulando las fuentes de ingresos que financian a los narcoterroristas violentos", advirtió la cartera estadounidense liderada por Marco Rubio.

La adopción de esta medida "demuestra una vez más" el "compromiso inquebrantable" del Ejecutivo estadounidense "con el desmantelamiento de los cárteles y las organizaciones criminales" en la región, así como con la "garantía de la seguridad del pueblo estadounidense".

Conocida la noticia, el propio Flávio Bolsonaro envió un mensaje de agradecimiento a Washington asegurando que "el pueblo brasileño de bien agradece la atención y compromiso" de Rubio y Trump. "Esta lucha nos concierne a todos. ¡Acabemos de una vez con esos grupos!¡Brasil se merece la paz!¡Brasil tiene futuro!", ha zanjado.

Por su parte, el Ejecutivo liderado por Luiz Inácio Lula da Silva defendió que "hay que combatir el crimen organizado con la máxima energía y determinación".

"Sin embargo, equiparar el crimen organizado con el terrorismo no es útil. Comprender las motivaciones es esencial para la lucha eficaz contra todas las formas de delincuencia", agregó el asesor especial de la Presidencia para asuntos internacionales, Celso Amorim, en una declaración escrita enviada a medios brasileños.

PURANOTICIA