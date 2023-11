Vicepresidente del Parlamento de Israel se muestra a favor de "quemar Gaza" en represalia por secuestro de rehenes

El vicepresidente del Parlamento israelí, Nissim Vaturi, sostuvo este viernes que está a favor de "quemar Gaza" en represalia por los secuestros de los 240 rehenes que permanecen retenidos por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el enclave palestino.

"Toda esta preocupación por si hay o no Internet en Gaza demuestra que no hemos aprendido nada. Somos demasiado humanos. ¡Quemen Gaza ahora, nada menos (que eso)!", escribió en la red social X, instando a que no se permita la entrada de agua o combustible hasta que la liberación de todos los rehenes.

Vaturi, del partido Likud del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no es el primero en realizar este tipo de declaraciones. El ministro de Patrimonio, el ultraderechista y ultraortodoxo Amihai Eliyahu, afirmó que el lanzamiento de una bomba nuclear podría ser "una opción" para acabar con Hamás.

Por su parte, dos días después de los ataques terroristas del grupo islamista, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, afirmó que Israel estaba luchando contra "animales", según informó el diario "The Times of Israel".

(Imagen: Flash90)

