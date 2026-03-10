Vicepresidente de El Salvador anunció que Bukele visitará Chile en mayo para reunirse con Kast

Tras reunirse este martes con José Antonio Kast, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, informó que el Presidente de ese país, Nayib Bukele, vendrá a Chile en mayo, para reunirse con el Mandatario electo y continuar con las conversaciones sobre la seguridad.

El viaje fue comprometido por Bukele cuando Kast realizó su gira por Centroamérica en su calidad de Presidente electo. En esa ocasión, la autoridad salvadoreña sostuvo que no podría asistir al cambio de mando, y que por lo mismo visitaría nuestro país.

“Ese es uno de los compromisos que el Presidente Bukele tiene en su agenda. No puedo dar la fecha, pero sí decir que está agendada para el próximo mes de mayo”, afirmó Ulloa.

“Esperamos que sea dentro del marco de las celebraciones que Chile tiene lugar en ese periodo, y con todo gusto el Presidente Bukele va a poder estar presente aquí y continuar ese diálogo que tiene con el presidente Kast”, agregó.

“Recuerden que el Presidente Kast estuvo en El Salvador cuando todavía no era Presidente electo, luego nos hizo otra visita recientemente ya como Presidente electo, entonces creemos que esa reciprocidad y ese acoplamiento en la visión del país va a permitir que la visita del presidente Bukele a Chile sea una muestra más de reforzar esas relaciones entre ambos jefes de Estado”, aseguró.

Cabe señalar que Ulloa dio estas declaraciones a la prensa tras la reunión bilateral que sostuvo con el Presidente electo, José Antonio Kast, en el Palacio Cousiño de Santiago, previo al cambio de mando.

