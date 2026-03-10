Secretario de Defensa de EE.UU. anunció que este martes será "el día más intenso de ataques" dentro de Irán

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó este martes que "hoy será, de nuevo, el día más intenso de ataques dentro de Irán", unas palabras que llegan en el undécimo día de una ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país persa, del que dijo que está "solo" y "perdiendo claramente" la guerra.

"En el Golfo los han abandonado, y sus aliados, Hezbolá, los hutíes y Hamás, están derrotados, son ineficaces o han quedado al margen. Irán está solo y está perdiendo claramente", sostuvo durante una rueda de prensa en el Pentágono en la que repasó la marcha de la operación 'Furia Épica' para decapitar a la República Islámica y diezmar su capacidad militar, alegando que era una amenaza a la seguridad de Estados Unidos e Israel.

Hegseth aseguró que "esta guerra cuenta con el apoyo de toda una generación" y explicó que a lo largo del día habrá "más ataques" norteamericanos, para los cuales "se enviarán más bombarderos y más cazas". Así, alertó de que "los bárbaros iraníes llevan años matando a soldados estadounidenses a través de grupos terroristas y ataques cobardes".

En este sentido, el jefe del Pentágono hizo hincapié en que Irán "está perdiendo" y recalcó que "saben que su Ejército está siendo mermado y aniquilado sistemáticamente", mientras que Estados Unidos está "ganando de forma decisiva" y "con una eficiencia brutal". Según indicó, Teherán está reduciendo los ataques y en las últimas 24 horas "ha disparado el menor número de misiles que ha sido capaz de lanzar hasta ahora".

En concreto, la ofensiva estadounidense ha golpeado más de 5.000 objetivos en Irán y los ataques con misiles de Teherán han caído un 90%, mientras que las acciones con drones se redujeron un 83%, según los datos que ofreció, por su parte, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine.

El mando militar estadounidense confirmó ataques contra 50 buques navales de Irán desde el inicio de la guerra, tras indicar que los ataques a la Armada iraní buscan mantener la navegación marítima en puntos clave como el estrecho de Ormuz.

Sobre la respuesta de Irán, Caine informó que Teherán "está luchando". "Lo respeto, pero no creo que sean más formidables de lo que pensábamos", remarcó, sobre si Washington se había visto sorprendida por la capacidad de resistencia de Irán.

NIEGA PARALELISMOS CON LA GUERRA DE IRAK

Sobre el plazo que maneja Washington para esta operación, Hegseth señaló que el Ejército estadounidense "no va parar hasta que el enemigo sea totalmente vencido", si bien negó cualquier paralelismo con la guerra de Irak, insistiendo en que "ya no estamos en el año 2003" y que la última palabra sobre la misión la tiene el presidente estadounidense, Donald Trump.

"No se trata de una misión sin fin como las que vimos durante la Administración de (George W.) Bush o (Barack) Obama. Nuestro presidente no lo permitirá, se ha opuesto a este tipo de misiones interminables y de dudoso alcance. Esos días han terminado", declaró, para recalcar que el objetivo es desde una "posición muy fuerte" ofrecer a Trump "el máximo número de opciones".

"Desde el principio no hemos dicho cuánto tiempo tomará. Nuestra voluntad es interminable y, en última instancia, es el presidente quien decide", subrayó.

(Imagen referencial: UGC/AFP)

PURANOTICIA