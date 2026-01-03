Vicepresidente de EEUU justifica operación en Venezuela y afirma que Maduro enfrentará la justicia

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este viernes que la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro se desarrolló dentro del marco legal, al recordar que el mandatario lleva años imputado en tribunales estadounidenses por delitos de narcoterrorismo.

En sus primeras declaraciones tras la operación militar ejecutada en territorio venezolano, Vance afirmó que Donald Trump ofreció “muchas salidas” a Maduro para evitar el desenlace ocurrido durante la madrugada. “El presidente Trump fue muy claro durante todo este proceso”, señaló, enfatizando que el tráfico de drogas debía terminar y que el petróleo robado debía ser devuelto a Estados Unidos.

El vicepresidente reiteró así las acusaciones sostenidas previamente por la Casa Blanca, según las cuales el Gobierno venezolano habría participado en el robo de crudo estadounidense, argumento que derivó en el bloqueo marítimo total de Venezuela y la incautación de petroleros que zarpaban desde sus puertos.

“Maduro fue el último en enterarse de que el presidente Trump habla en serio”, sostuvo Vance, quien además felicitó a las fuerzas de operaciones especiales del Ejército de Estados Unidos, destacando que lograron ejecutar “una operación impresionante” en condiciones de alta complejidad.

Finalmente, el vicepresidente subrayó que la operación fue legal y legítima, al insistir en que Maduro no podía eludir la justicia estadounidense pese a ejercer el poder en Caracas. “Uno no se escapa de la justicia solo por vivir en un palacio”, concluyó, reforzando la postura de Washington de llevar al mandatario venezolano ante los tribunales de EEUU.

PURANOTICIA