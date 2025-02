Vicepresidente de EE.UU. genera indignación tras lanzar en Alemania un duro ataque contra las democracias de Europa

Alegó que los "comisarios" de la Unión Europea reprimen la libertad de expresión, culpó al continente por la migración masiva y acusó a sus líderes de retirarse de "algunos de sus valores más fundamentales".

"La amenaza que más me preocupa respecto de Europa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza desde dentro, el retroceso de Europa en algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con Estados Unidos", dijo también el vicepresidente estadounidense.