Vicepresidenta de Venezuela exige liberación de Nicolás Maduro

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió este sábado la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tras su detención, calificando el hecho como un “secuestro” y una grave agresión contra la soberanía del país.

En una comparecencia ante la nación, Rodríguez aseguró que “toda Venezuela está unida para garantizar los bienes y servicios de nuestro pueblo”, destacando que el Gobierno mantiene el control institucional y el funcionamiento del Estado en medio de la crisis.

La autoridad realizó un llamado directo a la ciudadanía a defender la vida y la paz, advirtiendo que “no puede quedar ni un solo venezolano solo”, y apuntó contra sectores a los que calificó como “extremistas”, responsabilizándolos de promover la ofensiva armada extranjera.

Asimismo, sostuvo que el pueblo venezolano se encuentra indignado por la detención de Maduro y la primera dama, señalando que “lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie”, y reafirmó que la respuesta del país se enmarca en la defensa del orden constitucional.

Finalmente, Delcy Rodríguez afirmó que el Gobierno está “listo para defender Venezuela”, anunciando que todas las medidas contempladas en el decreto de conmoción externa serán ejecutadas, subrayando que existe plena claridad política y una alta conciencia nacional sobre la defensa de los hidrocarburos y la soberanía del país.

