Vicepresidenta de Venezuela exige a Trump prueba de vida de Nicolás Maduro

La Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió públicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una “prueba de vida” de Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, asegurando que el Gobierno venezolano desconoce actualmente el paradero del mandatario y su esposa. La solicitud fue realizada durante una declaración oficial dirigida al país.

“Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores. Exigimos al presidente Donald Trump prueba de vida inmediata”, señaló Rodríguez, elevando la gravedad del conflicto diplomático entre ambos países.

Horas antes, Trump afirmó en su red Truth Social que Maduro y su esposa habrían sido “trasladados fuera del país” tras un “ataque a gran escala”, el cual —según indicó— fue ejecutado en conjunto con agencias de seguridad estadounidenses. Posteriormente, en declaraciones al New York Times, el mandatario norteamericano calificó la acción como “una operación brillante”.

En paralelo, Estados Unidos lanzó una serie de ataques aéreos sobre Caracas y los estados de Aragua y La Guaira, lo que fue condenado por el Gobierno venezolano como una “gravísima agresión militar contra territorio y población venezolana”. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, confirmó al menos un ataque contra el complejo militar de Fuerte Tiuna.

La supuesta captura de Maduro y los bombardeos han profundizado la tensión diplomática y militar entre ambos países, la cual se arrastra desde hace meses. Washington había ordenado previamente el despliegue naval frente a las costas venezolanas, la incautación de petroleros y reiteradas amenazas de intervención bajo el argumento del combate al narcotráfico, configurando uno de los momentos más críticos en la relación bilateral.

