Venezuela solicita reunión urgente de Consejo de Seguridad de la ONU por amenazas de EE.UU.

El ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, informó que el régimen de Nicolás Maduro pidió una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe.

"El Gobierno Bolivariano de Venezuela ha solicitado formalmente una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ante la grave escalada de agresiones y despliegue militar sin precedentes de los Estados Unidos en el Caribe", ha anunciado Gil a través de su canal de Telegram.

Gil publicó la misiva firmada por el representante de Venezuela en la ONU, Samuel Reinaldo Moncada, y remitida al embajador ruso y presidente del consejo durante octubre, Vassily Nebenzia.

En la nota, Moncada ha denunciado que desde enero de 2025, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, "ha venido ejecutando una serie de acciones orientadas a intensificar la agresión estadounidense contra la República Bolivariana de Venezuela", en la que ha incluido "el bloqueo económico, comercial y financiero que durante más de diez años" y que ha enmarcado en un supuesto esfuerzo por forzar el "cambio de régimen" para explotar "los vastos recursos naturales" venezolanos.

"En semanas recientes, en la región del Caribe Sur se ha registrado un despliegue militar sin precedentes por parte de los Estados Unidos de América y que incluye destructores misilísticos, aviones de combate, tropas élite, activos utilizados en operaciones especiales y misiones encubiertas, e incluso un submarino nuclear, todos los cuales se ubican a escasas millas de las costas venezolanas", ha enumerado el embajador.

Asimismo, ha apuntado a "al menos cuatro episodios en los que (...) se ha bombardeado embarcaciones civiles en aguas internacionales, cuyos tripulantes, "tal como han expresado expertos independientes de las Naciones Unidas, han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales".

"Se trata, pues, de una violación flagrante a los Derechos Humanos, incluyendo al más sagrado de todos, el derecho a la vida misma, así como una negación patente del ius cogens y del principio universal de la presunción de inocencia", ha subrayado.

Moncada ha asegurado que "un ataque armado por parte de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela puede ocurrir en un muy corto plazo", aludiendo a "la movilización militar en curso, la escalada de las acciones hostiles y provocadoras, y la retórica cada vez más incendiaria".

El embajador venezolano en la ONU ha calificado de "evidente que no existe conexión alguna entre la fábula de la lucha contra las drogas y las acciones sobre el terreno", en lo que ha presentado como un deliberado ejercicio de confundir "dos fenómenos completamente distintos: el terrorismo y el crimen transnacional organizado; este último tratándose de una problemática de orden público y no de índole militar".

Con todo, Venezuela ha alegado que ya sólo le queda esperar de Washington "la consumación de la agresión militar" en una "repetición del guión utilizado en el año 2003 sobre la supuesta existencia de armas nucleares en Irak", en este caso sustituida por "la lucha contra las drogas como excusa para atacar a nuestro país que, no por mera coincidencia, tiene la primera reserva probada de petróleo del mundo".

Ante esta situación, Caracas ha solicitado que "se convoque con carácter de urgencia a una reunión del Consejo de Seguridad" para discutir la cuestión, "determinar la existencia de una amenaza a la paz y formular recomendaciones para frenar los planes de agresión estadounidense en curso".

"Mientras ello ocurre, permítame asegurarle que Venezuela no es una amenaza para nadie y que somos un país en perfecta paz social, que no tiene conflicto alguno con terceros", ha apuntado Moncada. "A pesar de la agresión unilateral de la que hoy somos víctimas, reiteramos, por una parte, nuestro firme compromiso con el diálogo y la diplomacia como únicas vías para dirimir cualquier diferencia y preservar así la paz, y, por otra, la firme determinación del pueblo venezolano de defender (...) su independencia nacional", ha concluido.

La misiva ha trascendido un día después de que el Senado de Estados Unidos rechazase frenar los ataques ordenados por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra embarcaciones frente a las costas de Venezuela que presuntamente transportan drogas.

La semana pasada, el inquilino de la Casa Blanca declaró que el país norteamericano "está en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas", en referencia a los cárteles de la droga considerados como tal por Washington, dando así una justificación legal a los ataques llevados a cabo desde septiembre contra lanchas en el Caribe.

