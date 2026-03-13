Emmanuel Macron confirma que soldado francés es el primer militar europeo muerto en la guerra de Medio Oriente

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó la muerte de un militar en un "inaceptable" ataque con drones contra una base militar conjunta con la región semiautónoma del Kurdistán, los peshmerga, en el norte de Irak. Además, otros seis uniformados galos resultaron heridos.

"Este ataque contra nuestras fuerzas, comprometidas en la lucha contra Estado Islámico desde 2015, es inaceptable", subrayó el líder francés en un mensaje publicado a través de sus redes sociales, en el cual garantizó que Francia está "al lado" de los militares que resultaron heridos, así como de sus familiares.

En esta publicación, el mandatario trasladó sus condolencias, así como el "afecto" y "solidaridad" de toda la nación a la familia y compañeros de armas del sargento primero Arnaud Frion, quien se convirtió en el primer soldado europeo que ha perdido la vida durante la escalada de las hostilidades en Medio Oriente, tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero y la respuesta de Teherán y de milicias proiraníes en la región.

La presencia de estos uniformados en Irak "se inscribe en el marco estricto de la lucha contra el terrorismo", según Macron, agregando que "la guerra en Irán no puede justificar tales ataques".

Esta base, situado en una zona cercana a Majmur, a 60 kilómetros de la capital kurda y ubicado en la gobernación de Nínive, ha sido objeto de un ataque este jueves, tras el que las autoridades regionales informaron un balance inicial de seis heridos.

PURANOTICIA