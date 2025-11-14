Venezuela se compara con Irak y acusa a EE.UU. de repetir “pretextos falsos” tras invasión en el Caribe

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha instado a los países de la región del Caribe a "luchar para mantener la paz" ante las "agresiones militares" del Ejército de Estados Unidos en aguas caribeñas y del Pacífico, donde las fuerzas estadounidenses han dejado decenas de muertos en el marco de sus ataques contra embarcaciones.

Rodríguez ha afirmado que la "insistencia" de Venezuela responde al intento por lograr apoyos para denunciar las "acciones hostiles de Washington", que busca "acabar con la paz y la libertad" del país y la región.

"No vale la pena el sufrimiento que significaría una guerra en el Caribe, de consecuencias incalculables para todos, no solamente para Venezuela, sino para todos los países del continente americano, incluido Estados Unidos", ha advertido, según informaciones recogidas por el diario 'El Universal'.

Asimismo, ha acusado a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, de actuar con "hipocresía" y ha asegurado que en el futuro se revelará que el objetivo de estos ataque "no era en realidad la lucha contra el narcotráfico".

"Esto ya ha pasado en otros países, como Irak, que fue invadido con otro pretexto, como la supuesta presencia de armas de destrucción masiva", ha dicho. "Esto se demostró que era falso", ha añadido.

Es por ello que ha asegurado que estas acciones son "irresponsables". "Llevamos décadas manteniendo la paz y ahora nos vemos amenazados de manera absolutamente unilateral por el Ejército de Estados Unidos", ha apuntado.

"Existe un alto nivel de hipocresía en el despliegue del 20 por ciento de la capacidad armada estadounidense en un mar que se ha caracterizado, a lo largo de su historia en los últimos 100 años, por ser un mar absolutamente pacífico", ha zanjado.

