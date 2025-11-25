Venezuela amenaza a las aerolíneas internacionales con perder sus derechos de tráfico si no reanudan los vuelos al país

La autoridad de Aviación Civil de Venezuela (INAC) amenazó con revocar en un plazo de 48 horas el derecho a tráfico de varias aerolíneas internacionales si no reanudan sus vuelos al país.

La advertencia fue emitida este lunes, luego de que algunas empresas suspendieran sus servicios al territorio ante las alertas levantadas por la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA, por sus siglas en inglés) sobre los riesgos de sobrevolar el espacio aéreo del país sudamericano.

Hasta la mañana de este lunes, media decena de aerolíneas habían suspendido sus vuelos, entre ellas, la colombiana Avianca, la brasileña Gol, la portuguesa TAP Air Portugal, la española Iberia, además de Latam Airlines y Turkish Airlines.

La advertencia venezolana implica retirar los derechos de tráfico en Venezuela, los que otorgan posiciones de aterrizaje y despegue en sus aeropuertos, y se da justamente en medio del creciente y masivo despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y en las cercanías del país sudamericano.

Este despliegue, que incluye al portaaviones Gerald Ford (el más grande del mundo), tiene como objetivo oficial luchar contra el narcotráfico, pero ha avivado las tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien ha denunciado que se trata de un intento de agresión en su contra.

Ante esa situación la FAA alertó el viernes sobre una "situación potencialmente peligrosa" en el espacio aéreo, cuyo control se gestiona desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.

La autoridad estadounidense recomendó a las aerolíneas tener precaución al operar en ese espacio "debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al incremento de la actividad militar en o alrededor de Venezuela".