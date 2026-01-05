Venezuela advierte al Consejo de Seguridad de la ONU que su autoridad está en juego si no condena el ataque de EE.UU.

El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, advirtió este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU de que la credibilidad del Derecho Internacional y la autoridad del propio Consejo quedarán en entredicho si no condena el ataque del sábado en el que Estados Unidos bombardeó Venezuela y capturo a su presidente, Nicolás Maduro.

"Venezuela exhorta a este Consejo de Seguridad a asumir plenamente su responsabilidad (...), que se exija al Gobierno de los Estados Unidos de América el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela", planteó en su intervención.

Asimismo, emplazó al foro a "condenar de manera clara e inequívoca el uso de la fuerza contra la República Bolivariana de Venezuela" y a rechazar la adquisición de territorio o recursos "mediante la fuerza". Por último, Caracas pide "que se adopten medidas orientadas a la desescalada, la protección de la población civil y el restablecimiento del derecho internacional".

Moncada advirtió de que "hoy está en juego únicamente la soberanía de Venezuela: está en juego la credibilidad del derecho internacional, la autoridad de esta organización y la vigencia del principio de que ningún Estado puede erigirse en juez, como parte y ejecutor del orden mundial".

"Si el secuestro de un jefe de estado, el bombardeo de un país soberano y la amenaza abierta de nuevas acciones armadas se toleran o se relativizan, el mensaje que se envía al mundo es devastador: que el derecho es opcional y que la fuerza es el verdadero árbitro de las relaciones internacionales", argumentó.

Además, resaltó que si este ataque queda sin respuesta "equivale a normalizar la sustitución del derecho por la fuerza y a erosionar los fundamentos mismos del sistema de seguridad colectiva", insistió.

Moncada mencionó como "elemento central" de la "agresión" estadounidense las "riquezas naturales" de Venezuela. "Estamos ante una lógica que remite a las peores prácticas del colonialismo y del neocolonialismo" denunció.

El representante venezolano destacó que "pese a la gravedad de los hechos", Venezuela y sus instituciones continúan funcionando con normalidad. "El orden constitucional se ha preservado y el Estado ejerce control efectivo sobre todo su territorio", señaló.

En ese sentido, Moncada indicó que, conforme a la Constitución, la vicepresidenta Delcy Rodríguez "se encuentra en estos momentos siendo juramentada como presidenta encargada de la República, garantizando la continuidad institucional, la estabilidad y la paz interna".

(Imagen: Europa Press/Contacto/Li Muzi)

PURANOTICIA