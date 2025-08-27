Unos 350 mil israelíes salieron a las calles de Tel Aviv para exigir alto el fuego en Gaza

Cientos de miles de personas se congregaron en las calles de Tel Aviv para exigir al Gobierno israelí que acepte el acuerdo de alto el fuego -propuesto por Qatar y Egipto y al que accedió el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás)- y permita la liberación de los rehenes que aún permanecen en la Franja de Gaza.

Más de 350.000 personas acudieron a las manifestaciones convocadas en la ciudad israelí, según estimó el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos en un comunicado en el que mencionó "un mensaje claro: el Gobierno debe firmar el acuerdo que está sobre la mesa".

"Todo el país exige el fin de la guerra y el regreso de todos los rehenes", reiteró la organización que convocó diversas acciones de protestas, entre ellas, el bloqueo de carreteras, bajo el lema "Israel se mantiene unido".

Como en otras ocasiones, los manifestantes acusaron al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de anteponer sus intereses a la vida de los rehenes, prolongando la ofensiva por motivos políticos, teniendo en cuenta que sus socios de coalición -encabezados por los ministros de Seguridad, Itamar Ben Gvir, y de Finanzas, Bezalel Smotrich-, de quienes depende, se oponen a toda tregua en el enclave palestino.

Las multitudinarias marchas coincidieron con una reunión del jefe del Ejecutivo y su gabinete de seguridad, de la que no ha trascendido ningún anuncio, aunque Netanyahu afirmó posteriormente que "empezó en Gaza y terminará en Gaza".

"No dejaremos a esos monstruos allí, liberaremos a todos nuestros rehenes, nos aseguraremos de que Gaza ya no represente una amenaza para Israel", dijo, al tiempo que celebró que su Gobierno esté bloqueando un futuro Estado palestino.

"Dije que impediríamos el establecimiento de un Estado palestino, y lo estamos haciendo juntos. Dije que construiríamos y conservaríamos partes de nuestra tierra, nuestra patria, y lo estamos haciendo", sentenció.

