Unión Europea suspende la aprobación del acuerdo comercial con EE.UU. en medio de las amenazas de Trump sobre Groenlandia

El Parlamento Europeo suspendió la aprobación de un importante acuerdo comercial con Estados Unidos acordado en julio, en protesta por la exigencia del presidente Donald Trump de hacerse del control de Groenlandia.

La suspensión se anunció este miércoles en Estrasburgo, Francia, casi al mismo tiempo en que Trump pronunciaba un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.

Esta medida supone una nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos y Europa , ya que el mandatario estadounidense sigue amenazando con imponer aranceles a los países europeos en sus esfuerzos por controlar Groenlandia, que es un territorio de Dinamarca.

A pesar de que Trump ha descartado el uso de la fuerza para tomar el control de la gran isla, el enfrentamiento ha sacudido los mercados financieros, reavivando los rumores sobre una guerra comercial y la posibilidad de represalias contra Estados Unidos.

A meses del acuerdo

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa se habían suavizado desde que ambas partes llegaron a un acuerdo en el campo de golf de Trump en Turnberry, Escocia, en julio del año pasado.

Ese acuerdo fijaba los aranceles estadounidenses sobre la mayoría de los productos europeos en un 15%, frente al 30% con el que Trump había amenazado inicialmente como parte de su ola de aranceles del "Día de la Liberación" en abril.

A cambio, Europa había acordado invertir en Estados Unidos y realizar cambios en el continente que se esperaba que impulsaran las exportaciones estadounidenses.

El acuerdo aún requería la aprobación del Parlamento Europeo para convertirse en oficial.

Pero este miércoles, días después de que Trump amenazara con imponer aranceles a Groenlandia, el presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, Bernd Lange, dijo que "no quedaba otra alternativa que suspender el trabajo sobre las dos propuestas legislativas de Turnberry".

Afirmó que el trabajo para implementar los planes comerciales quedaría en suspenso "hasta que Estados Unidos decida volver a emprender el camino de la cooperación en lugar de la confrontación, y antes de que se tomen nuevas medidas".

Lange advirtió que las acciones de Trump habían "amenazado la integridad territorial y la soberanía de un Estado miembro de la Unión Europea" y que el Parlamento Europeo estaba mostrando su "compromiso inquebrantable con la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca y Groenlandia".

En una rueda de prensa tras el anuncio, Lange afirmó que "no habrá posibilidad de compromiso" hasta que cesen las amenazas de Trump y planteó la posibilidad de utilizar el Instrumento Anticoerción Económica (ACI, por sus siglas en inglés), conocido como la "bazuca comercial", para responder al mandatario estadounidense.

Esto se produjo después de que Manfred Weber, un influyente miembro alemán del Parlamento Europeo, afirmara que la aprobación del acuerdo comercial "no es posible en esta fase".

Las acciones en las bolsas a ambos lados del Atlántico habían caído el martes, aunque esas pérdidas se revirtieron este miércoles tras la promesa de Trump de no utilizar la fuerza militar para apoderarse de Groenlandia.

En su intervención en Davos, el mandatario estadounidense reiteró su interés en que Estados Unidos adquiera Groenlandia, pero afirmó: "No tengo que usar la fuerza, no quiero usar la fuerza, no usaré la fuerza".