Zelenski advierte que Rusia prepara nueva ofensiva a gran escala contra Donetsk

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido este viernes que las fuerzas rusas preparan una nueva ofensiva en primavera contra la provincia Donetsk, en gran medida ya ocupada por Moscú, a la espera de que las negociaciones se retomen una vez se estabilice la situación en Oriente Próximo.

"Los rusos no se rinden (...) en la región de Donetsk preparan una ofensiva para la primavera. Es importante que nuestras posiciones sean fuertes. Es importante que las brigadas estén adecuadamente abastecidas", ha afirmado Zelenski desde la ciudad de Druzhkivka, uno de los pocos bastiones ucranianos de esa parte del país.

Zelenski ha agradecido la labor de los militares y ha sugerido a los socios de Ucrania que no cejen en su empeño de apoyar a su Ejército, responsable de "detener el mal", que Rusia y sus aliados son capaces de hacer en cualquier parte.

"Todos nuestros socios --en Estados Unidos, Europa, donde sea--, deben tener claro que Putin, el régimen iraní, Corea del Norte, Lukashenko, y otros como ellos son amigos solo para hacer cosas como estas que están haciendo en Donbás", ha advertido.

