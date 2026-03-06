Embajador de China en Chile descartó que existan problemas en las relaciones entre ambos países por el cable submarino

El embajador de China en Chile, Niu Qingbao, descartó que existan problemas en las relaciones entre ambos países tras la polémica por el cable submarino.

Según consignó 24 Horas, el embajador comentó sobre el viaje del presidente electo, José Antonio Kast, a Estados Unidos, y manifestó tener "confianza" de mantener buenos lazos con Chile.

"Hemos observado que el tratado de amistad entre China y Chile ha trascendido muchos intercambios gubernamentales", señaló el diplomático.

Asimismo, recalcó que "tenemos plena confianza en que la amistad y la cooperación entre China y Chile continuarán. Tenemos muchas áreas en común".

Y sostuvo que la relación entre ambos estados "seguirá adelante" tras la llegada de Kast a La Moneda.

En cuanto a una posible conversación con la nueva administración sobre el proyecto del cable submarino, el embajador señaló que "tenemos contacto con el gobierno chileno". Sin embargo, dijo no estar "en condiciones de revelarlo. Nuestras conversaciones son con diferentes personas".

