Unión Europea responde a EE.UU. y rechaza ser una civilización “decadente y woke”

La Unión Europea respondió con firmeza a las críticas provenientes de Estados Unidos, negando ser una civilización “decadente y woke”. La réplica fue encabezada por Kaja Kallas, Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, realizada en Alemania.

“Nuestra civilización no se está enfrentando a ningún tipo de eliminación”, afirmó Kallas al iniciar el tercer y último día del encuentro, subrayando que los países miembros esperan que la Unión asuma un rol más fuerte en el escenario internacional, defendiendo sus valores y cuidando a su población. “Sabemos lo que somos y sabemos lo que defendemos”, sentenció.

La jefa de la diplomacia europea apuntó directamente a los dichos del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, manifestando su molestia ante lo que calificó como un “apaleamiento europeo que parece estar de moda”. Según Kallas, el discurso de Rubio estuvo dirigido principalmente al público interno de Estados Unidos.

En su intervención, Kallas recalcó que el futuro de Europa pasa por la estabilidad, el crecimiento y la prosperidad, y que la mejor forma de lograrlo es actuar de manera conjunta. Destacó que la UE ha construido la mayor red de libre comercio del mundo, con acuerdos que actualmente abarcan cerca de 80 países.

Finalmente, la diplomática recurrió a la cultura popular para reforzar su mensaje de unidad. “Hay que inspirarse en el universo de Marvel: europeos, reuníos”, señaló, afirmando que el camino de Europa está claro: defender sus valores, proteger su entorno y construir alianzas globales.

