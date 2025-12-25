Unión Europea felicita a Asfura por su triunfo en la presidencial de Honduras

La Unión Europea (UE) ha felicitado este jueves a Nasry Asfura tras ser declarado el vencedor de las elecciones presidenciales celebradas el 30 de noviembre en Honduras por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

"Tras un largo y prolongado proceso y la proclamación de los resultados por el CNE, la UE felicita a Nasry Asfura por su elección como presidente de Honduras", ha señalado un portavoz del bloque, que ha expresado el deseo de la UE de "trabajar" con el próximo presidente y "seguir comprometidos con trabajar en las prioridades comunes y profundizar la relación en todas las áreas de interés mutuo".

Asimismo, ha recordado que "los ciudadanos hondureños fueron en gran número a las urnas el 30 de noviembre, reafirmando su compromiso con la democracia", antes de subrayar que las elecciones estuvieron supervisadas por "un gran número de observadores electorales nacionales e internacionales, incluida una misión de observación electoral de la UE".

El CNE ha indicado que Asfura, respaldado públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha hecho con el 40,27 por ciento de los votos, por delante de Salvador Nasralla, que obtiene un 39,53 por ciento y de la candidata de Libre, Rixi Moncada, que cosecha un 19,19 por ciento.

Asfura ha aplaudido en su cuenta de la red social X "la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones" y ha asegurado que está "preparado para gobernar", mientras que Nasralla ha dicho que "no acepta" el anuncio del organismo, dado que "no refleja la realidad completa del voto ciudadano".

