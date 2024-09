Unión Europea expresa rechazo por orden de detención de Edmundo González en Venezuela

El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha expresado este martes su "rechazo categórico" a la orden de detención en Venezuela contra el candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia, al que la Fiscalía venezolana achaca cinco supuestos delitos relacionados con las elecciones presidenciales.

Después de que un tribunal de Venezuela haya emitido una orden de arresto contra el rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio, atendiendo así a la petición cursada por la Fiscalía, el jefe de la diplomacia europea ha reclamado a las autoridades venezolanas que "respeten su libertad, integridad y Derechos Humanos".

"Basta de represión y acoso a la oposición y la sociedad civil. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada", ha afirmado en un mensaje en redes sociales.

El Juzgado Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo ha ordenado la detención de González por los supuestos delitos de "usurpación de funciones", "forjamiento de documento público", "instigación a la desobediencia de leyes", "conspiración", "sabotaje a daños de sistemas" y "asociación", según ha confirmado el Ministerio Público.

La UE ha acordado que no reconocerá la legitimidad democrática de Maduro ante la falta de avances para presentar las actas oficiales que acrediten su victoria electoral, al tiempo que España ha planteado al resto de socios europeos la opción de aplicar sanciones contra el régimen, punto que no obstante no cuenta todavía con la unanimidad necesaria.

Igualmente, se ha suscitado el debate en el seno de la UE sobre reconocer a Edmundo González como ganador de las elecciones, algo que el bloque ya ha sugerido en alguno de sus comunicados, si bien este planteamiento tampoco ha cosechado el consenso necesario entre los miembros del bloque. A este respecto, Borrell apuntó al mes de enero, cuando se debería producir la transición de poder en Venezuela, como plazo para que los 27 puedan tomar alguna decisión en ese sentido.

PURANOTICIA