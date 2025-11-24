Unión Europea desafía a Trump: "Tendremos la última palabra sobre sanciones a Rusia"

Los líderes de la Unión Europea (UE) han valorado este lunes el impulso en las negociaciones entre Ucrania y Estados Unidos para el fin de la guerra, aunque insisten en que será el bloque el que tenga la última palabra sobre cuestiones como la aplicación de sanciones a Moscú, el uso de los activos rusos congelados o la adhesión de Ucrania al bloque.

En palabras del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, al término de la reunión informal de líderes europeos en Angola, donde se encuentran con motivo de la cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana, la cita en Ginebra entre la delegación estadounidense y la ucraniana, con participación de aliados europeos y equipos de la UE, "marcó un progreso significativo" en el proceso de paz después el plan de 28 puntos elaborado por Washington a espaldas de ucranianos y europeos.

"Acogemos con satisfacción este paso adelante, aún quedan algunas cuestiones por resolver, pero la dirección es positiva", ha afirmado Costa tras señalar que hay un nuevo impulso en las negociaciones y recalcar que las discusiones entre ucranianos y estadounidenses fueron "constructivas" y se lograron "avances" en varios temas.

De todos modos, el dirigente comunitario ha reiterado el apoyo a Ucrania, incluyendo el respaldo financiero, insistiendo en que cualquier solución al conflicto debe ser "justa" y "duradera". "La paz no puede ser una tregua temporal, sino que debe ser una solución duradera. Ucrania ha elegido a Europa y Europa estará al lado de Ucrania", ha subrayado.

El ex primer ministro luso ha recalcado que la UE debe permanecer unida y tiene que avanzar en el proceso de la mano de Ucrania y Estados Unidos, asegurando que el "objetivo común" es parar la "guerra de agresión contra Ucrania".

LA UE TIENE LA ÚLTIMA PALABRA SOBRE SANCIONES Y ACTIVOS RUSOS

Asimismo, Costa ha incidido en que la UE tendrá la última palabra en cuestiones que afectan directamente al bloque, "como las sanciones, la política de ampliación o los activos inmovilizados". Estos asuntos "requieren de la plena participación y decisión de la UE", ha recalcado, apuntando al trabajo coordinado y estrecho entre la UE, Ucrania, Estados Unidos y la OTAN.

Por último ha querido insistir en que la UE mantendrá su rumbo en cuanto al apoyo a Ucrania, asegurando que el bloque está comprometido a respaldar al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, al que ha nombrado directamente, para "todo el apoyo que necesite", incluyendo el financiero.

Todo en un momento en el que la UE discute nuevas formas de apoyar económicamente a Kiev y se ha marcado el uso de la liquidez de los activos rusos congelados en Europa como nuevo mecanismo para sostener a Ucrania los dos próximos años. "Nos comprometimos a cumplir y cumpliremos en el Consejo Europeo de diciembre", ha indicado sobre el apoyo económico a Ucrania.

VON DER LEYEN CREE QUE HAY UNA BASE SÓLIDA PARA AVANZAR

Por su lado, la presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen, ha defendido que la cooperación y coordinación europea "permite avanzar significativamente en las negociaciones para una paz justa y duradera en Ucrania", apuntando que tras la cita de Ginebra "existe una base sólida para avanzar".

De cara a los siguientes pasos, la jefa del Ejecutivo europeo ha pedido unidad y situar los intereses de Ucrania "en el centro". "Esto tiene que ver con la seguridad de todo nuestro continente, ahora y en el futuro", ha indicado.

En este sentido, ha reiterado que las líneas rojas europeas pasan por que el territorio y la soberanía de Ucrania se respeten. "Solo Ucrania, como país soberano, puede tomar decisiones respecto a sus fuerzas armadas", ha indicado, sobre el punto del plan estadounidense que limita el tamaño del Ejército ucraniano.

Al tiempo, ha defendido mantener "la centralidad de Europa" en el futuro de Ucrania, esto es el apoyo a su seguridad, anunciando una reunión de los socios de la coalición de los voluntarios que vienen discutiendo los acuerdos de seguridad para el futuro de Ucrania. También ha planteado iniciativas para que niños ucranianos "secuestrados y desaparecidos" en el contexto de la agresión militar rusa puedan volver a su país.

La reunión, convocada de urgencia en Luanda tras los primeros pasos en el plan de paz presentado por Washington, a espaldas de ucranianos y europeos, buscaba cerrar filas en la UE para promover un acuerdo que respete los parámetros ucranianos y tenga en cuenta la arquitectura de seguridad europea.

