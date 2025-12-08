Una semana después, Honduras aún no tiene resultados definitivos de las elecciones

Denuncias de irregularidades y acusaciones de injerencia externa marcan la tensión política en el país centroamericano.
Una semana después de celebrarse las elecciones generales en Honduras, el país centroamericano aún espera los resultados definitivos, luego de retrasos que han generado denuncias de irregularidades y acusaciones de fraude. El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la reanudación de la transmisión de datos, buscando garantizar transparencia y confiabilidad en el escrutinio.
La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, vinculada al Partido Liberal, aseguró que “se ha resuelto reiniciar de inmediato la divulgación de resultados, sin más dilación”, y defendió la legitimidad de la papeleta electoral y el acta de cierre como instrumentos fundamentales para reflejar la voluntad popular. Por su parte, la consejera Cossette López-Osorio, ligada al Partido Nacional, destacó las medidas tomadas para solventar fallas técnicas y la implementación de auditorías externas posteriores.
En medio de la incertidumbre, el tercer consejero del órgano, Marlon Ochoa, no participó en la reanudación del escrutinio, y la candidata presidencial del partido Libre, Rixi Moncada, anunció que su formación no reconocerá los resultados. “Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo injerencia y coacción de Donald Trump y la oligarquía aliada que embistieron al pueblo con un golpe electoral”, afirmó Moncada, denunciando inconsistencias en más del 95% de las actas.
Con el 88,02% de los votos escrutados, el ultraderechista Nasry Asfura, del Partido Nacional, lidera el conteo con 1.132.321 votos (40,19%), seguido por Luis Nasralla, del Partido Liberal, con 1.112.570 (39,49%). La reanudación del recuento busca despejar la incertidumbre y asegurar que la voluntad de los ciudadanos se vea reflejada de manera fiel y transparente.
La situación mantiene al país en tensión, con llamados a la movilización de sectores de oposición y la promesa de medidas correctivas por parte de las autoridades electorales para garantizar la legitimidad del proceso.
PURANOTICIA