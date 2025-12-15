Una niña de 10 años y dos rabinos: Quiénes son las víctimas del tiroteo en una playa de Australia

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, confirmó el fallecimiento del ciudadano francés Dan Elkayam .

"Con inmensa tristeza nos enteramos de que nuestro compatriota Dan Elkayam se encontraba entre las víctimas del atentado terrorista que afectó a familias judías reunidas en Bondi Beach, Sídney", escribió en redes sociales.

" Lloramos junto a su familia y seres queridos , junto a la comunidad judía y el pueblo australiano".

Según su perfil de LinkedIn, Elkayam trabajaba como analista de IT para NBCUniversal y se mudó a Australia el año pasado.

También era un apasionado del fútbol y "un miembro esencial de nuestro equipo de la Premier League", escribió el Rockdale Ilindin Football Club, del oeste de Sídney, en su página de Facebook.

Era "una figura extremadamente talentosa y popular entre sus compañeros. Nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y todos los que lo conocieron. Lo extrañaremos", escribió el club.

Alexander Kleytman

Alexander Kleytman era un sobreviviente del Holocausto que llegó a Australia desde Ucrania.

"No tengo esposo. No sé dónde está su cuerpo. Nadie puede darme una respuesta", declaró su esposa, Larisa Kleytman, a la prensa a las afueras de un hospital de Sídney el domingo por la noche.

"Estábamos de pie y de repente se oyó un 'bum bum' y todos cayeron al suelo. En ese momento él estaba detrás de mí y en un momento decidió acercarse. Empujó su cuerpo hacia arriba porque quería estar cerca de mí", le contó al diario The Australian.

Chabad escribió en X que Alexander "murió protegiéndola de las balas del pistolero. Además de su esposa, deja dos hijos y 11 nietos".

La pareja compartió parte de su historia de vida con la organización de salud Jewish Care en 2023.

"De niños, tanto Larisa como Alexander se enfrentaron al horror indescriptible del Holocausto", escribió la organización en su informe anual.

"Los recuerdos de Alex son particularmente desgarradores; recuerdan las terribles condiciones en Siberia, donde él, junto con su madre y su hermano menor, lucharon por sobrevivir".