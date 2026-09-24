Un sacerdote fallecido y cuatro heridos deja ataque con arma blanca en el monasterio benedictino de Jaroslaw en Polonia

Un sacerdote murió y otras cuatro personas resultaron heridas este jueves en un ataque con arma blanca perpetrado por un ciudadano ucraniano de 31 años en el monasterio benedictino de Jaroslaw, en la región polaca de Podkarpacie, según confirmó la Catedral de Rzeszow.

La Fiscalía polaca detalló que el asaltante entró en los terrenos de la abadía a primera hora de la mañana, dirigiéndose a la zona de la cocina, donde atacó con un cuchillo a sus dos primeras víctimas.

Posteriormente, se dirigió a la iglesia, donde los fieles se reunían antes de la misa de las 10:00 horas. El hombre, que fue detenido en el lugar de los hechos, utilizó un cuchillo de la cocina para llevar a cabo los ataques, que han dejado cinco heridos, dos de ellos muy graves.

"Sus vidas corren peligro", advirtió la Fiscalía, que explicó que este ciudadano ucraniano entró en el país este mismo jueves a través de la frontera con Alemania, según informa la prensa polaca.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, aseguró en una publicación en redes sociales que la investigación continúa y que el autor será castigado "con todo el rigor" de la ley polaca. "Comparto el dolor de los seres queridos de las víctimas de este brutal ataque", concluyó.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, lamentó este "terrible crimen" y quiso trasladar su pésame a la familia y seres queridos de la víctima, así como una "pronta recuperación" al resto de afectados.

"El autor de este crimen debe asumir toda la responsabilidad ante la ley. Confiamos en una investigación rápida y exhaustiva de todas las circunstancias. Nos duele que haya personas capaces de cometer crímenes tan terribles. Que se haga justicia", manifestó el presidente ucraniano.

El citado diario recoge que la portavoz de la Policía de Jaroslaw, Anna Dlugosz, afirmó que se está interrogando a los testigos en el lugar de los hechos y se está llevando a cabo una investigación para determinar todas las circunstancias del incidente.

El alcalde de Jaroslaw, Marcin Nazarewicz, declaró el luto oficial en la ciudad hasta finales de esta semana y señaló que el incidente "es probablemente un ataque terrorista" y agregó que las autoridades están trabajando para "garantizar la seguridad en todas las instituciones educativas y el resto de instalaciones" bajo su jurisdicción

La gobernadora de Podkarpacie, Teresa Kubas-Hul, anunció que se desplegarán fuerzas y recursos adicionales para garantizar la seguridad de los residentes.

(Imagen: Piotr Polak / EFE)

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