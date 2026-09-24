Irán advierte que podría expandir la guerra con EE. UU. hasta el océano Índico ante nuevos ataques

Las autoridades de Irán advirtieron este jueves que sus fuerzas podrían ampliar la guerra con Estados Unidos hasta el océano Índico en caso de que se produzcan nuevos ataques contra el país.

"Ahora que la guerra se ha propagado del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz hasta el mar Rojo, es posible que en respuesta en una siguiente etapa en una posible guerra, este frente se expanda y propague hasta el océano Índico u otros lugares", anunció Yahya Rahim Safavi, asesor para Asuntos Militares el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei.

Safavi hizo así referencia a la ofensiva de los hutíes en el oeste de Yemen -donde han tomado la costa del mar Rojo y el estratégico estrecho de Bab el Mandeb- y recalcó que las tropas iraníes "están preparadas para una ronda" de enfrentamientos con Estados Unidos, según recogió la agencia iraní de noticias FARS.

"Nuestras Fuerzas Armadas son muy inteligentes en su planificación de escenarios y han preparado planes para el peor escenario posible, así que si los estadounidenses y los sionistas -en referencia a Israel- atacan de alguna forma nuestros centros e intereses nacionales, la guerra será más amplia", recalcó.

En esta línea, reiteró que cualquier nueva tanda de combates tendrá "un nuevo escenario centrado en el mar Rojo y el estrecho de Bab el Mandeb". "¿Están preparados para entrar en una batalla en este frente? Es una pregunta a la que deberían prestar más atención", zanjó.

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