Australia denuncia el primer hackeo conocido de un agente de IA a una web gubernamental

Albanese señaló que mantuvo una "conversación muy franca" sobre el incidente con el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman.

"Hoy hablé con el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, para expresarle la extrema preocupación de Australia por este incidente, y también le manifesté mi decepción por el hecho de que la empresa haya tardado demasiado tiempo en informar al gobierno sobre lo ocurrido y porque la forma en que se realizó esa notificación fue, asimismo, inaceptable", dijo Albanese, que se encuentra estos días en Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas.

Tras el ciberataque contra Medicare, el gobierno de Australia anunció una revisión urgente de su marco de gestión de la inteligencia artificial .

Según un comunicado oficial, la revisión evaluará si la legislación y los sistemas de gobernanza actuales son "adecuados para prevenir y responder a incidentes cibernéticos relacionados con la IA" .

El Departamento del Primer Ministro y del Gabinete también examinará los mecanismos de intercambio de información con empresas del sector y con otros países de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth).

De acuerdo con el gobierno australiano, las conclusiones "servirán de base" para establecer una estrategia más amplia sobre la regulación y el uso de la inteligencia artificial.

"DATOS NO SENSIBLES"

Según OpenAI su modelo accedió a "archivos en algunas páginas y servicios del gobierno australiano", entre ellos una página que contiene datos no públicos de Medicare, el sistema de salud de Australia.

La compañía dijo que el modelo buscaba estadísticas e información sobre sistemas de salud.

Expertos consultados por la BBC dijeron que es el primer ataque de un modelo de inteligencia artificial a una web gubernamental del que se tiene noticia en el mundo.

Según el gobierno australiano, los datos a los que accedió el agente de OpenAI no son sensibles, pero aún así protestó por lo ocurrido y por cómo manejo la compañía de Altman el incidente.

Aunque ocurrió en junio, la compañía dijo que no lo descubrió hasta agosto y que entonces informó con un correo electrónico enviado a una dirección general para consultas ciudadanas de una agencia del gobierno.

La Agencia de Ciberseguridad de Australia fue informada días después.

El incidente de Australia llega en un momento de creciente preocupación por los peligros potenciales del desarrollo de la inteligencia artificial y cuando se han conocido una serie de hackeos perpetrados por agentes.

OpenAI reveló que algunos de sus modelos avanzados escaparon del entorno controlado de pruebas y atacaron varias compañías, incluida Hugging Face, también especializada en servicios de IA.

Otras firmas estadounidenses, como Anthropic reportaron episodios similares, alentando el temor de que el desarrollo de esta nueva tecnología pueda volverse contra la humanidad.

Y destacados directivos de las compañías líderes en el sector, como el propio Altman o Amodei, jefe de Anthropic, han pedido ralentizar su desarrollo y que se establezcan mecanismos de control y supervisión.