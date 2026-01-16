Un pixel rojo en la nieve: cómo la IA ayudó a encontrar a un montañista desaparecido en Italia

"Recolectamos toda la información disponible sobre el terreno de misiones previas y estudiamos los senderos para escalar que hubiesen atraído a Ivaldo", comenta Saverio Isola, piloto de dron y jefe de la estación de rescate en Torino. Eso les permitió identificar las áreas prioritarias en dónde buscar.

Un helicóptero transportó a dos pilotos de drones hasta lo alto de las laderas de la montaña y más cerca a los barrancos. Ellos recorrieron 183 hectáreas de la ladera con los drones, tomando más de 2.600 fotografías en alta resolución .

"Hasta hace dos años, estaríamos analizando estas fotografías nosotros solos, cada una de ellas ", señala Isola. Pero en 2023, los socorristas alpinos italianos empezaron a experimentar con unos cuantos programas existentes de software de IA capacitados para identificar discontinuidades de color o textura en el panorama. Eso significa que el análisis de las imágenes se puede hacer en cuestión de horas.

La IA analizó la fotos tomadas por los pilotos de drones pixel por pixel, buscando cualquier cosa que pudiera parecer fuera de lugar en la ladera. El software identificó decenas de anomalías de un gran número de fotografías en sólo horas .

"El software podía reaccionar a cosas diferentes, como un pedazo de basura plástica o una piedra de color inusual" , explica Isola. "Incluso puede alucinar algunas cosas. Así que todavía necesitábamos reducirlo aún más tomando en consideración la ruta que Ivaldo, como un montañista muy capacitado, hubiese tomado".

La mañana siguiente, cuando los drones regresaron a inspeccionar los lugares, el objeto rojo en una de las fotos resultó ser el casco de Ivaldo. Eso condujo rápidamente a los socorristas a descubrir el cuerpo del médico desaparecido, todavía cubierto parcialmente de nieve y vestido de negro. Sin que la IA hubiese alertado al punto rojo en una de las fotografías de los drones, tal vez nunca lo hubiesen descubierto .

"El software logró detectar el color rojo aún cuando el casco estaba en la sombra cuando la imagen se tomó", indicó Bobbio.

Esa no fue la primera vez que se usaba exitosamente la tecnología de IA en una misión de búsqueda.

En 2021, un software desarrollado por una empresa vinculada a la Universidad de Breslavia en Polonia, fue instrumental en el rescate de un hombre de 65 años desaparecido en Beskid Niski, en el sureste de ese país. El tiempo era de vital importancia porque el hombre sufría de enfermedad de Alzhéimer y había sufrido un derrame el día antes de desaparecer.

El software llamado SARUAV analizó 782 imágenes aéreas del área y detectó a la persona desaparecida en poco más de cuatro horas, aportando las coordinadas al Servicio de Rescate Montañero de Bieszczady. Se cree que es la primera vez que este tipo de sistema detección humana automatizado fue directamente aplicado en un rescate.

Dos años después, el mismo algoritmo fue utilizado para ubicar el cuerpo de otra persona en la región alpina de Austria. Otro software que busca pixeles de colores inusuales en paisajes naturales -desarrollado por la Asociación de Búsqueda y Socorro en Montañas del Distrito de los Lagos en Reino Unido- fue usado para localizar el cuerpo del montañista desaparecido Glen Etive, en las Tierras Altas de Escocia en 2023.

Una tecnología en desarrollo

Pero este tecnología todavía tiene muchas limitaciones cuando se trata de misiones de rescate. Los drones son casi inútiles en ciertos terrenos, como es el caso de los lugares boscosos o de vegetación densa, o en cualquier condición de baja visibilidad. Y los actuales programas de IA capaces de detectar anomalías en imágenes aéreas todavía requieren ajustes.

Los expertos del servicio de montaña croata, por ejemplo -uno de los primeros en la UE en usar drones en 2013- dijeron a la BBC que los programas de IA de este tipo arrojan demasiados resultados erróneos en el típico terreno montañoso de Croacia. La mezcla de vegetación y un complejo paisaje cárstico confunde los algoritmos de la IA.

La clave está en entrenar constantemente los sistemas de aprendizaje de la máquina que promueven estos algoritmos para mejorar su exactitud en los diferentes terrenos y condiciones, afirma Tomasz Niedzielski, un experto en geo informática de la Universidad de Breslavia y director del equipo que desarrolló el software de SARUAV.

Encontrar en imágenes una forma humana contra un terreno diverso, explica, tiene desafíos adicionales.