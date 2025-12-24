"Un niño vengativo y obstinado": Los comportamientos desconcertantes de Jesús, María y José según los evangelios apócrifos

El padre franciscano Jacir de Freitas Faria, presidente de la Asociación Bíblica de Investigadores de la Biblia (Abib) y autor de seis libros sobre los textos apócrifos, lanzó al inicio del año el libro "Biblia apócrifa", una edición comentada que reúne estos textos.

"Esos escritos tienen más información sobre la Sagrada Familia porque fueron redactados para complementar datos de fe que los canónicos no registran ", señaló.

"Se tratan de curiosidades que pueden ser verdaderas o no. Algunos textos tienen carácter aberrativo, o sea, son pura fantasía ", añadió.

La llamada literatura apócrifa fue escrita probablemente entre los siglos II y VII. Son decenas de textos y, según Faria, hay siete sobre la infancia de Jesús, 15 sobre María y uno sobre José , entre aquellos textos cuyo conocimiento llegó hasta nuestros días.

"Las discusiones sobre la humanidad y la divinidad de Jesús dieron lugar a la literatura apócrifa sobre su infancia. Una vez resueltas las cuestiones teológicas sobre Jesús, las comunidades exigieron que la Iglesia se posicionara sobre el papel de María en la historia de la Salvación. Ante esto, la vida de José, recordado como carpintero, padre y educador de Jesús, no podía quedar al margen", señaló.

El experto anotó que estas narraciones literarias, debido a su amplia difusión, tuvieron una "fuerte influencia en el cristianismo" de aquellos primeros siglos y contribuyeron luego a una religiosidad "devocional y dogmática" que perdura hasta la actualidad.

GENIO INDOMABLE

En el texto más conocido sobre la infancia de Jesús, el Evangelio de Tomás, el niño es presentado como alguien que hacía milagros desde pequeño. Cuenta la historia que hizo 12 gorriones de arcilla y, cuando fue reprendido, dio la orden para que los animales cobraran vida y salieran volando.

Hay otra historia de un niño que arruinó su juego en el río y Jesús se vengó haciendo que perdiera su juventud. También se puede leer la historia de un niño que se chocó contra él, Jesús le dijo que no iba a continuar su camino y el niño murió.

"Es un texto desconcertante en varios niveles, sobre todo en el modo que retrata a Jesús como un niño insensible y caprichoso", explicó Federico Lourenço, de la Universidad de Coimbra, en su libro "Evangelios Apócrifos - Griegos y Latinos".

Por otra parte, el texto también perfila a Jesús con una inteligencia por encima del promedio, principalmente a partir de la interacción con un profesor de griego que fue el encargado de alfabetizarlo.

Eso coincide con el relato del evangelio canónico de Lucas, en el que se cuenta que Jesús le enseñaba las escrituras a los doctores del templo cuando tenía apenas 12 años.

"La inteligencia de Jesús cuando era niño era tal que no necesitó ir a una escuela regularmente. Él sabía más que sus maestros. De acuerdo a estos textos, tuvo tres profesores que renunciaron a sus trabajos porque no soportaban su inteligencia", indicó Faria.

"Uno de ellos afirmó que había buscado a un alumno y encontró un maestro. Al tercer intentó de educar a Jesús, el maestro renunció. Él permaneció en la escuela, mientras era reconocido por todos como alguien con un poder sobrenatural, divino", recordó.

Este texto muestra que José, su padre adoptivo, lo reprende varias veces y lo ayuda en su vocación. Y Jesús también hace milagros positivos como curar a enfermos e incluso resucitar personas.

"Aunque escuchar que Jesús era un niño malvado y vengativo puede resultar problemático, lo cierto es que ese relato lo hace más fácil de comprender", anotó Faria.

"Muchos relatos apócrifos de la infancia de Jesús no son aceptados por nosotros, porque hablan de aberraciones a las que no estamos acostumbrados, pero que podrían ser cometidos por Jesús niño. Y los autores consideraban que él ya era Dios desde ese momento", añadió.