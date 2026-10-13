Un hombre muere tras caer de una montaña rusa en un parque en el estado de Georgia

Una persona murió y varias resultaron heridas tras un incidente en una montaña rusa en el parque Six Flags Over ubicado en el estado de Georgia, EE.UU.

El Departamento de Policía del Condado de Cobb informó que está investigando el fallecimiento, ocurrido en el parque, a unos 24 kilómetros de Atlanta.

Las autoridades no han revelado cómo la persona perdió la vida.

Testigos declararon a los medios locales que vieron a un hombre salir expulsado de la atracción.

El medio local 11Alive citó a un testigo que afirmó que el hombre cayó de la montaña rusa sobre el techo de otra atracción con temática de casa embrujada.

La policía tampoco especificó en qué atracción fue el accidente, pero las imágenes aéreas captadas por helicópteros de noticias mostraron que la montaña rusa Goliath se detuvo a mitad de camino, y que los trabajadores ayudaban a bajar a los pasajeros.