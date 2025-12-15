Ucrania califica de "constructivas" las negociaciones con EE.UU en Berlín y asegura que espera alcanzar acuerdo que "acerque la paz"

Los negociadores ucranianos calificaron de "constructivas y productivas" las conversaciones que han mantenido durante dos días con una delegación estadounidense en Berlín y aseguraron que esperan "alcanzar al final del día un acuerdo que acerque la paz".

En un mensaje en la plaraforma X, el negociador jefe ucraniano, Rustem Umiérov, señaló que pese a todo hay mucha especulación anónima en los medios de comunicación. También elogió a los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, que trabajaron de forma "extremadamente constructiva" para encontrar un acuerdo de paz duradero.

Anteriormente, el viceministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Sergiy Kyslytsya, que también forma parte de la delegación, había defendido a Witkoff y Kushner. "Es injusto tergiversar el enfoque del equipo estadounidense, que está invirtiendo tiempo, esfuerzos y recursos en los esfuerzos de paz", escribió también en X.

Las fuentes anónimas citadas en los medios de comunicación no son correctas, dijo. "Me ha impresionado positivamente la comprensión de los socios estadounidenses hacia los intereses y posiciones de Ucrania", añadió.

En Berlín, una delegación ucraniana y otra estadounidense llevan desde el domingo debatiendo un plan de paz de 20 puntos para Ucrania, atacada por Rusia desde 2022.

Algunas fuentes señalaron que el enviado especial estadounidense Witkoff y el yerno de Donald Trump, Kushner, entienden poco del conflicto y que, sobre todo, defienden los intereses económicos de Estados Unidos. Se dice que en las conversaciones presionaron para que Ucrania evacuara territorios en la región del Donbás.

(Imagen: Ukrinform)

