Ucrania advierte que reunión en Turquía carece de sentido sin Putin: "Es el único autor de la guerra"

Mijailo Podoliak, principal asesor de la Presidencia de Ucrania, ha advertido este miércoles de que las conversaciones previstas para este jueves en Turquía no tendrán ninguna validez si no participa en las mismas el presidente ruso, Vladimir Putin.



"Putin es el único autor de la guerra", ha dicho Podoliak, quien ha subrayado que el presidente ruso es el único que puede tomar las decisiones. Asimismo, ha puesto en duda que viaje hasta Turquía porque "no sabe cómo negociar, no sabe cómo hablar en plataformas que no controla por completo".

"Sólo quieren ganar tiempo y posponer las sanciones", ha asegurado.



Así, el portavoz del presidente Zelenski prevé que Putin envía una "delegación de propaganda" a Estambul, formada por una serie de "individuos disfuncionales", como el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, o su asesor de política internacional, Yuri Ushakov, que cumplen labores "meramente informativas".



Para Podoliak, la reunión propuesta por Putin en Estambul es una respuesta propagandística a la oferta de decretar un alto el fuego inmediato durante 30 días que "no están dispuestos a aceptar", que busca crear la falsa percepción de que Rusia quiere avanzar hacia la resolución del conflicto.



"Solo quieren ganar tiempo y posponer la posibilidad de que se apliquen nuevas políticas de sanciones más severas contra Rusia, o posponer el suministro de armas antimisiles a Ucrania. Todo es predecible", ha dicho en declaraciones a RBC.



Por el momento, Rusia ha evitado dar detalles sobre la delegación que enviará este jueves a Estambul para retomar las negociaciones directas con Ucrania. Zelenski ha confirmado que viajará hasta la ciudad turca y ha expresado su deseo de reunirse cara a cara con Putin con la mediación del presidente Donald Trump.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos mantiene como una "posibilidad" su viaje a Turquía y ha prometido que en los próximos días podría haber "buenas noticias" con respecto a la resolución del conflicto.

