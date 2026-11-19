Los presidentes de China, Xi Jinping; Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladimir Putin, acordaron este jueves establecer un diálogo para prevenir la proliferación de armas nucleares. Además, coincidieron en impulsar una reforma de Naciones Unidas, garantizar el suministro estable de energía y limitar las atribuciones de la Corte Penal Internacional.

En el marco de su histórica reunión trilateral en Shenzhen, al sur de China, que se extendió por una hora y media, los líderes de las tres principales potencias nucleares afirmaron que "una guerra nuclear no se puede ganar y que nunca debe librarse". En esa línea, acordaron "entablarán un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas nucleares".

En cuanto al funcionamiento de Naciones Unidas, los mandatarios de China, Estados Unidos y Rusia reafirmaron "su compromiso con la reforma de la ONU", con "el objetivo de que pueda responder de manera más eficaz a los desafíos mundiales y cumplir plenamente su misión fundamental de mantener la paz y la seguridad internacionales", según consignó la agencia TASS, que recogió la declaración conjunta.

El documento, compuesto por cuatro puntos, también establece la intención de China, Estados Unidos y Rusia de "aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados en beneficio de todos los países", poniendo especial énfasis en la necesidad de garantizar un "suministro energético estable" a nivel global.

Asimismo, los tres países cuestionaron el funcionamiento del sistema internacional de justicia, al reiterar el "principio del consentimiento de los Estados y el respeto a las inmunidades de los funcionarios estatales". En ese contexto, apuntaron directamente contra la Corte Penal Internacional "y otros organismos similares", advirtiendo que "no deben abusar de sus competencias".

Las guerras en Ucrania y Medio Oriente quedaron fuera del comunicado conjunto, pese a que Trump manifestó durante su intervención inicial que espera avances entre Moscú y Kiev que permitan encaminar una solución pacífica al conflicto en territorio europeo.

De esta manera, la reunión en Shenzhen, considerada un encuentro sin precedentes entre los líderes de las tres mayores potencias nucleares, concluyó con un entendimiento básico en torno al control de los arsenales atómicos. La cumbre captó la atención internacional y evocó históricas reuniones entre potencias mundiales que marcaron el rumbo geopolítico durante el siglo XX.

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