Trump vuelve a atacar a George Clooney y critica duramente a Francia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló públicamente del actor George Clooney y de su esposa, la abogada Amal Clooney, luego de que ambos obtuvieran la ciudadanía francesa, instancia que aprovechó para lanzar duras críticas contra Francia, a la que acusó de enfrentar un grave problema de delincuencia producto de su política migratoria.

A través de su red social Truth Social, Trump escribió que “George y Amal Clooney, dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos, se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia”, agregando que el país europeo “se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su absolutamente horrenda gestión de la inmigración”, la cual comparó con la administración estadounidense bajo el gobierno de Joe Biden.

El mandatario norteamericano también arremetió directamente contra la carrera artística del actor, señalando que Clooney obtuvo más notoriedad por sus opiniones políticas que por su trabajo en el cine. “No era para nada una estrella de cine, era un tipo corriente que se quejaba constantemente del sentido común en política”, afirmó Trump, descalificando su trayectoria cinematográfica.

No es la primera vez que Trump utiliza su plataforma digital para atacar al intérprete. En marzo pasado, el presidente ya se había referido a Clooney como un “actor de segunda”, luego de que este realizara comentarios públicos relacionados con la libertad de prensa en Estados Unidos, lo que generó un nuevo cruce entre ambos.

Según consta en el Diario Oficial de la República Francesa, en su edición del 26 de diciembre, George Clooney, Amal Clooney (nacida Amal Alamuddin) y sus hijos Alexander y Ella obtuvieron formalmente la nacionalidad francesa, hecho que ahora fue utilizado por el mandatario estadounidense para renovar sus críticas tanto al actor como al gobierno francés.

PURANOTICIA