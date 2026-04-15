Trump vuelve a arremeter contra el Papa León XIV y le recuerda que Irán "ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes"

Un nuevo cuestionamiento hacia el Papa León XIV fue lanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien instó al Pontífice a tomar en consideración que Irán "ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes".

Esta arremetida se enmarca dentro de la ofensiva que el inquilino de la Casa Blanca ha emprendido durante esta misma semana. Previamente, el jefe de Estado ya había catalogado al líder religioso como "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior".

A través de sus descargos, el magnate republicano planteó la siguiente interrogante: "¿Podría alguien decirle al papa León XIV que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes y totalmente desarmados en los últimos dos meses?". Junto con ello, el líder norteamericano reiteró que resulta "absolutamente inaceptable" que la nación islámica posea una bomba nuclear.

El reciente ataque frontal de Donald Trump surge como respuesta directa a las intervenciones públicas que el líder del Vaticano realizó la pasada semana. En dichos discursos, la máxima autoridad eclesiástica se manifestó en contra de la guerra en países como Ucrania, Líbano o Sudán, además de condenar la violencia en Irán.

Refiriéndose a las posturas adoptadas por su par en la jefatura del Estado Vaticano, el mandatario norteamericano afirmó el domingo que "León debería enderezar el rumbo como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y centrarse en ser un gran papa, no un político". Para concluir su intervención, advirtió que tal posición "le está perjudicando y mucho y, lo más importante, está perjudicando a la Iglesia Católica".

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