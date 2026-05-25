Jurado electoral de Perú garantiza que la segunda vuelta será sin los fallos de la primera ronda

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones de Perú, Roberto Burneo, aseguró que en el balotaje presidencial del próximo domingo 7 de junio “no va a suceder ninguna incidencia” similar a las registradas durante la primera vuelta de las elecciones celebradas el pasado 12 de abril.

En aquellos comicios, cuyos resultados definitivos se conocieron más de un mes después, se produjeron diversos problemas técnicos y operativos que terminaron provocando la renuncia del entonces jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

No fue hasta el pasado 15 de mayo de 2026 cuando la ONPE concluyó oficialmente el recuento de votos de la primera vuelta, confirmando que el candidato de Juntos por el Perú, el izquierdista Roberto Sánchez, disputará la Presidencia frente a la exmandataria y candidata conservadora Keiko Fujimori.

“No va a suceder ninguna incidencia en torno a lo que pasó en la primera vuelta”, afirmó Burneo durante una rueda de prensa, en la que calificó este objetivo como el “gran compromiso” y el “gran desafío” de las autoridades electorales. En ese sentido, sostuvo que “todo el trabajo” está “encaminado” a “cumplir esas metas” para garantizar tranquilidad y fortalecer la confianza en el voto ciudadano.

Las declaraciones del titular del JNE se produjeron poco antes del debate entre los equipos de campaña de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, instancia en la que se abordaron temas vinculados al desarrollo nacional, juventud y deporte, economía, generación de empleo, infraestructura y salud.

Tras un extenso proceso de escrutinio para definir quiénes competirían en la segunda vuelta presidencial, Fujimori se impuso en la primera ronda con un 17,18% de los votos, mientras que Sánchez obtuvo el 12,03%.

En aquella primera jornada electoral, cerca de 60.000 votantes —principalmente en Lima— denunciaron no haber podido ejercer su derecho a sufragio debido a la falta de material electoral, situación que llevó a las autoridades peruanas a extender la votación hasta el lunes 13 de abril.

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