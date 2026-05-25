Irán confirma avances para la paz con EE.UU., pero advierte que la firma "no es inminente"

El Gobierno de Irán confirmó este lunes avances en las conversaciones con Estados Unidos orientadas a alcanzar un acuerdo de paz, aunque advirtió que todavía no existe certeza sobre una firma inminente.

“Es cierto que hemos alcanzado una conclusión sobre gran parte de los asuntos bajo discusión, pero nadie puede decir que la firma sea inminente”, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien atribuyó los progresos a “múltiples semanas de conversaciones a través de la mediación de Pakistán”.

El vocero sostuvo además que Washington ha mostrado “algún tipo de dudas” en las últimas horas y reconoció que “hacer frente a puntos de vista contradictorios dificulta cualquier proceso”. En ese contexto, insistió en que “un cese de hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano, será un elemento de cualquier entendimiento”. Asimismo, descartó por ahora un eventual viaje de una delegación iraní a Pakistán.

“El foco de las negociaciones es poner fin a la guerra y, en esta etapa, no estamos discutiendo detalles sobre el programa nuclear”, señaló Baqaei, quien evitó comentar las publicaciones en redes sociales realizadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, incluida una imagen en la que Irán aparece representado con la bandera de Estados Unidos.

“Las amenazas y las caricaturas son parte de la política en la otra parte del mundo”, sostuvo el portavoz iraní, agregando que Teherán “tiene cosas mucho más importantes que hacer” que responder a Trump. “Si tenemos que responder a los tuits y fotos de la otra parte, no lograremos las cosas importantes. Estamos centrados en avanzar y preparar planes para proteger los intereses nacionales”, explicó.

En esa línea, Baqaei aseguró que Irán “no está preocupado por las garantías” relacionadas con un eventual acuerdo. “Un país que fue capaz de defenderse frente a dos potencias nucleares durante 40 días y hacer que el enemigo lo lamentara puede continuar mostrando su fuerza”, afirmó, según recogió la cadena estatal iraní IRIB.

El portavoz también abordó la situación en el estrecho de Estrecho de Ormuz, señalando que la gestión del tráfico marítimo corresponde a “los países costeros” y defendiendo la necesidad de “un mecanismo que garantice la libertad de paso y sirva a los intereses de la comunidad internacional”.

“El estrecho de Ormuz estaba abierto antes de la agresión contra Irán y la situación actual está causada por esta agresión”, reiteró, antes de asegurar que Teherán “no busca recaudar peajes” por el tránsito marítimo en la zona.

Asimismo, destacó que “las acciones de Irán y Omán para desarrollar un protocolo para el paso seguro de barcos es un paso responsable”, aunque criticó a Estados Unidos por “hacer un mal uso del estrecho para una agresión militar contra Irán”.

“Las acciones que toma Irán en el estrecho de Ormuz buscan proteger la seguridad de dos países costeros y se enmarcan en la inseguridad impuesta por Estados Unidos y los países que pudieran querer repetir esta agresión”, argumentó Baqaei, quien también cuestionó la postura de la Unión Europea frente a la situación en Medio Oriente.

“Si la UE hubiera adoptado una postura responsable, quizá muchos de los problemas que afronta ahora la comunidad internacional no hubieran sucedido. En lo relativo a Ormuz, si la UE hubiera estado comprometida con aplicar la ley y la Carta de Naciones Unidas, quizá no hubiera surgido la situación actual, de haber condenado a Estados Unidos y al régimen sionista”, concluyó.

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, reiteró que “la República Islámica de Irán no se rendirá ante las presiones y demandas excesivas”. “Bajo ningún concepto”, enfatizó.

“El proceso de negociaciones e interacciones por parte del país está diseñado de tal forma que los derechos del pueblo iraní sean totalmente respetados”, sostuvo el mandatario, quien el domingo ya había señalado que cualquier acuerdo deberá contar con la aprobación del líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei.

Más temprano, Donald Trump insistió en que no firmará con Irán un acuerdo que no sea “grande y significativo”, y aseguró que será “exactamente lo contrario” al histórico pacto nuclear suscrito en 2015, del cual Washington se retiró unilateralmente en 2018 durante su primer mandato.

Estados Unidos e Irán mantienen actualmente un proceso de diálogo abierto, aunque las diferencias entre ambas partes han impedido hasta ahora la realización de una segunda reunión en Islamabad, ciudad que acogió el primer encuentro tras el alto el fuego acordado el pasado 8 de abril y posteriormente prorrogado por tiempo indefinido por Trump.

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