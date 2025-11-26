Trump por Ucrania: "Esta guerra podría durar años y Rusia tiene mucha más gente"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que la guerra en Ucrania "podría durar años y Rusia tiene mucha más gente", por lo que "si Ucrania puede llegar a un acuerdo, sería positivo".

"Esta guerra podría durar años, y Rusia tiene mucha más gente. Muchos más soldados. Así que creo que si Ucrania puede llegar a un acuerdo, sería positivo", ha declarado ante los periodistas a bordo del avión presidencial, el Air Force One, antes de agregar que "sería fantástico para ambos".

En esta línea, ha insistido en que "Ucrania tiene un grupo de población mucho más pequeño (y) ha perdido a mucha gente". Por contra, aunque "Rusia ha perdido a mucha gente, (...) tiene una población mucho mayor", ha indicado el inquilino de la Casa Blanca.

Asimismo, ha asegurado que Moscú "está haciendo concesiones" en las negociaciones de paz, porque, según el presidente estadounidense, "sus grandes concesiones son que paran de combatir y no toman más territorio".

La línea de frente, ha asegurado, "solo se mueve en una dirección, así que, eventualmente, esa tierra podría ser tomada por Rusia en los próximos meses". "¿Quieres luchar y perder otras 50.000 o 60.000 personas o quieres hacer algo ahora?", ha preguntado retóricamente.

Paralelamente, el magnate republicano ha evitado hablar de una posible visita de Zelenski a la Casa Blanca y ha señalado que "le gustaría venir, pero creo que primero deberíamos llegar a un acuerdo", en línea con sus palabras unas horas antes, cuando afirmó que se reuniría con el mandatario ucraniano y con su homólogo ruso, Vladimir Putin, "solo cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea definitivo o se encuentre en su fase final".

En esas declaraciones anteriores este mismo martes, Trump ha anunciado que su enviado especial Steve Witkoff se reunirá con Putin en Moscú, mientras que el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, hará lo propio con los representantes ucranianos, a fin de presionar a ambas partes para que acepten el plan de paz presentado por Washington.

PURANOTICIA